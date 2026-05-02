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래퍼 비와이 “제 그릇 알았다···레이블 활동 종료”

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본문 요약

래퍼 비와이가 자신이 설립한 레이블 '데자부 그룹'을 운영 10년 만에 닫는다.

비와이는 지난 1일 자신의 SNS에 "저는 실패했다"며 "2017년에 설립한 저의 레이블, Dejavu Group의 활동을 종료한다"고 밝혔다.

데자부 그룹은 그간 씨잼 등이 거쳐갔으나, 뚜렷한 활동상을 보이지 못한 채 문을 닫게 됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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래퍼 비와이 “제 그릇 알았다···레이블 활동 종료”

입력 2026.05.02 14:34

수정 2026.05.02 14:49

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  • 허남설 기자

  • 기사를 재생 중이에요

래퍼 비와이. 경향신문 자료사진

래퍼 비와이. 경향신문 자료사진

래퍼 비와이(BewhY)가 자신이 설립한 레이블 ‘데자부 그룹’을 운영 10년 만에 닫는다.

비와이는 지난 1일 자신의 SNS에 “저는 실패했다”며 “2017년에 설립한 저의 레이블, Dejavu Group(데자부 그룹)의 활동을 종료한다”고 밝혔다.

데자부 그룹은 그간 씨잼(C JAMM) 등이 거쳐갔으나, 뚜렷한 활동상을 보이지 못한 채 문을 닫게 됐다.

비와이는 “그(개인 래퍼 활동의 성공) 경험이 저를 확신하게 만들었고, 제가 선택하는 방향은 항상 옳을 것이라 믿었다”며 “사업과 인간관계, 그리고 저의 내면의 믿음까지 많은 것들이 제가 그려온 방향과는 너무 다르게 흘러갔다”고 했다.

그러면서 “이제는 마주하겠다”며 “제 그릇을 분명히 알게 됐으며, 집착했던 것들을 내려놓기로 했다”고 밝혔다.

비와이는 2014년 데뷔했다. 2016년 Mnet <쇼 미 더 머니 5>에서 우승을 거머쥐며 큰 인기를 끌었고, 2017년 정규 1집 <더 블라인드 스타>를 발매한 뒤 지금까지 활동을 이어오고 있다.

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