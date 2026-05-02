이진숙·이용·김태규 공천한 국힘에 민주당 “윤어게인 귀결” 비판···정진석엔 “떳떳이 설 수 있나”

더불어민주당이 2일 국민의힘의 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 공천 결과를 두고 “쇄신은 없고 ‘윤어게인’으로 귀결됐다”고 밝혔다.

백승아 원내대변인은 이날 서면 브리핑에서 “대구시장 경선 컷오프에 반발했던 이진숙 전 방송통신위원장은 대구 달성에, ‘윤석열 호위무사’ 이용 전 의원은 경기 하남갑에, ‘계엄은 대통령 고유 권한’이라던 김태규 전 방통위 부위원장은 울산 남구갑에 각각 단수 공천됐다”며 “당 내부에서조차 윤어게인 공천에 대한 우려가 쏟아지고 있지만, 국민의힘은 끝내 귀를 닫았다”라고 했다.

그는 또 충남 공주·부여·청양 보궐선거에 공천을 신청한 정진석 전 대통령 비서실장을 두고 “12·3 불법 계엄 당시 대통령의 최측근으로서 헌정 파괴의 책임이 막중함에도 오히려 대통령의 초법적 관저 농성을 옹호하며 법치주의를 부정했다”며 “국민 앞에 떳떳이 설 수 있나”라고 했다.

백 대변인은 국민의힘을 향해 “스스로 쇄신의 기회를 걷어차고 기어이 윤석열 정당으로 남길 선택한 셈”이라며 “(당이 해야 할 일은) 내란의 주역들에게 무책임한 복귀의 길을 열어주는 것이 아니라, 내란과 국정 실패에 대한 책임을 지고 국민 앞에 반성하는 것”이라고 했다. 그러면서 “쇄신을 말하려면 국민을 기만한 윤어게인 공천부터 중단하라”고 했다.

국민의힘은 지난 1일 추경호 의원이 대구시장 후보로 확정돼 의원직을 사퇴하면서 공석이 된 대구 달성에 이진숙 전 방송통신위원장을 단수공천했다고 발표했다. 또 인천 연수갑에 박종진 인천 시당위원장, 경기 하남갑에 이용 전 의원, 울산 남갑에 김태규 전 방송통신위원회 부위원장을 단수공천했다고 밝혔다.

윤석열 전 대통령의 마지막 비서실장인 정진석 전 의원은 지난달 30일 자신의 옛 지역구인 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 출마를 선언했다.