NYT “엡스타인 유서 추정 메모, 법원이 보관 중”···문건 존재 확인

2019년 당시 살인 혐의 기소된 같은 방 수감자 책 사이서 발견 후 자신의 변호인에게 전달 변호인 내부 분쟁 얽혀 법원 금고 내 봉인 중

성착취범 제프리 엡스타인의 유서로 추정되는 문건의 존재가 확인됐다.

연합뉴스에 따르면, 뉴욕타임스(NYT)는 1일(현지시간) 엡스타인이 지난 2019년 뉴욕 맨해튼 교도소에 수감됐을 당시 작성한 것으로 보이는 메모가 연방 법원의 금고에 보관돼 있다고 보도했다.

이 메모는 같은 방을 썼던 수감자 니컬러스 타르태글리온이 발견했다. 그해 7월 의식을 잃은 채 발견된 엡스타인이 이송된 뒤 이후 책에 끼워져있던 메모를 우연히 보게 됐다는 것이다.

이 메모에는 “이제 작별할 때”라는 문장이 적혀 있었다는 것이 타르태글리온의 전언이다. 또 “내가 어떻게 해야 하나, 울기라도 하라는 거냐”는 문장과 함께 수사당국이 수개월간 조사를 했음에도 아무것도 발견하지 못했다는 내용이 담겼다. 엡스타인은 당시 생명에는 지장이 없었지만, 몇 주 후 숨진 채 발견됐다.

당시 수사당국은 엡스타인이 자살했다고 결론 내렸지만, 이후에도 타살 의혹 제기는 끊이지 않았다.

당시 타르태글리온은 살인 혐의로 기소된 상태였는데, 당국이 엡스타인을 살해한 범인으로 지목할 가능성에 대비해 메모를 자신의 변호인에게 줬다고 주장했다. 타르태글리온의 변호인들은 필적 감정을 거쳐 진위도 검증한 것으로 알려졌다.

다만 이 메모는 변호인들의 내부 분쟁에 얽히게 됐고, 연방 판사가 법원 제출과 함께 금고 봉인을 결정했다고 NYT는 보도했다. 결국 수사당국은 엡스타인의 죽음과 관련한 핵심 증거를 확보하지 못하게 됐다. NYT는 법원에 메모의 공개를 요청했다.