병원 못 찾은 29주 임신부, 청주→부산 헬기 이송됐지만···태아 숨져

충북 청주시에서 조산증세를 보인 한 산모가 전원할 상급병원을 찾지 못한 뒤 3시간30분 만에 부산으로 이송됐지만 태아가 숨지는 사고가 발생했다.

2일 연합뉴스 보도 등을 보면 지난 1일 전날 오후 11시쯤 청주시 흥덕구의 한 산부인과에서 조산 증세를 보인 29주차 산모의 태아 심박수가 떨어진다는 신고가 119에 접수됐다.

산부인과는 충남·대전·세종 지역 상급종합병원 6곳에 전원을 요청했는데 전문의 부재 등을 이유로 수용이 불가능하다는 답변을 받았다. 소방당국은 최초 신고 이후 약 3시간 30분 만에 헬기로 산모를 부산 동아대병원으로 이송했다. A씨는 출산했지만 신생아는 숨진 것으로 알려졌다.

지역 의료 인프라가 부족한 비수도권에선 산모가 제때 병원 진료를 받지 못하는 일이 반복되고 있다. 대구에선 지난 2월 조산 증세를 보인 임신 28주차 산모가 지역 대형 병원 7곳에서 전문의 부재와 신생아 중환자실 병상 부족 등을 이유로 수용 불가 답변을 받고 분당서울대병원으로 이송됐다. 대구에선 지난 3월에도 조산 우려가 있었던 임신부가 병원을 찾지 못하다 3시간 만에 다른 지역 병원에 이송되는 일이 발생했다.

충북 음성군에서는 2024년 8월 분만 진통을 느낀 산모가 충북 천안과 청주지역 병원 4곳에서 수용 불가 회신을 받고 또 다른 병원을 찾아 이동하던 중 구급차에서 출산했다.