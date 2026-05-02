충주맨도 놀랐던 ‘공사판’ 여수섬박람회장···개회 기간 섬 방문하면 숙박비 지원?

행정안전부가 2026년을 ‘섬 방문의 해’로 지정하고 여름 휴가철과 여수세계섬박람회 기간 섬을 찾는 시민에게 최대 10만원의 여행비를 지원한다.

행안부는 2일 전남 여수시 이순신광장에서 ‘2026년 섬 방문의 해’ 선포식을 개최했다.

행안부는 올해 7~8월 여름 휴가철과 9월5일부터 2개월간 이어지는 2026 여수세계섬박람회 기간 섬을 방문해 1박 이상 머무는 관광객에게 숙박비를 지원한다.

섬 방문의 해는 관광 활성화를 통해 섬 지역의 균형발전을 추구하는 정책으로 올해 처음 추진된다. 지원 기준과 신청 방법은 이달 18일 열리는 전용 누리집(www.visitisland.kr)에서 확인할 수 있다.

전라남도는 행안부 행사와 별개로 ‘전남 섬 방문의 해’를 자체 운영해 최대 10만원의 여행비를 지원한다. 한국관광공사도 올해 9월 섬 지역 숙박 할인 행사를 연다.

최근 여수세계섬박람회는 미흡한 준비 상황이 영상을 통해 공개되며 논란이 일었다. 유튜버 ‘충주맨’ 김선태씨는 지난달 자신의 유튜브 채널에서 2026 여수세계섬박람회 홍보 영상을 공개했다. 당시 영상에서 공사가 진행 중인 행사장이 공개되며 ‘제2의 잼버리 사태’가 아니냐며 논란이 일었다.

이재명 대통령은 지난달 14일 국무회의에서 “여수 세계 섬박람회가 5개월도 남지 않아 인프라 조성과 홍보에 박차를 가해야 되는 시점인데 현장에선 우려의 목소리가 나오고 있다”고 했다.