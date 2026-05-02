창간 80주년 경향신문

충주맨도 놀랐던 ‘공사판’ 여수섬박람회장···개회 기간 섬 방문하면 숙박비 지원?

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

행정안전부가 2026년을 '섬 방문의 해'로 지정하고 여름 휴가철과 여수세계섬박람회 기간 섬을 찾는 시민에게 최대 10만원의 여행비를 지원한다.

행안부는 2일 전남 여수시 이순신광장에서 '2026년 섬 방문의 해' 선포식을 개최했다.

행안부는 올해 7~8월 여름 휴가철과 9월5일부터 2개월간 이어지는 2026 여수세계섬박람회 기간 섬을 방문해 1박 이상 머무는 관광객에게 숙박비를 지원한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

충주맨도 놀랐던 ‘공사판’ 여수섬박람회장···개회 기간 섬 방문하면 숙박비 지원?

입력 2026.05.02 18:42

수정 2026.05.02 19:14

펼치기/접기
  • 김원진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘충주맨’으로 불렸던 유튜버 김선태씨 채널 화면 갈무리.

‘충주맨’으로 불렸던 유튜버 김선태씨 채널 화면 갈무리.

행정안전부가 2026년을 ‘섬 방문의 해’로 지정하고 여름 휴가철과 여수세계섬박람회 기간 섬을 찾는 시민에게 최대 10만원의 여행비를 지원한다.

행안부는 2일 전남 여수시 이순신광장에서 ‘2026년 섬 방문의 해’ 선포식을 개최했다.

행안부는 올해 7~8월 여름 휴가철과 9월5일부터 2개월간 이어지는 2026 여수세계섬박람회 기간 섬을 방문해 1박 이상 머무는 관광객에게 숙박비를 지원한다.

섬 방문의 해는 관광 활성화를 통해 섬 지역의 균형발전을 추구하는 정책으로 올해 처음 추진된다. 지원 기준과 신청 방법은 이달 18일 열리는 전용 누리집(www.visitisland.kr)에서 확인할 수 있다.

전라남도는 행안부 행사와 별개로 ‘전남 섬 방문의 해’를 자체 운영해 최대 10만원의 여행비를 지원한다. 한국관광공사도 올해 9월 섬 지역 숙박 할인 행사를 연다.

최근 여수세계섬박람회는 미흡한 준비 상황이 영상을 통해 공개되며 논란이 일었다. 유튜버 ‘충주맨’ 김선태씨는 지난달 자신의 유튜브 채널에서 2026 여수세계섬박람회 홍보 영상을 공개했다. 당시 영상에서 공사가 진행 중인 행사장이 공개되며 ‘제2의 잼버리 사태’가 아니냐며 논란이 일었다.

이재명 대통령은 지난달 14일 국무회의에서 “여수 세계 섬박람회가 5개월도 남지 않아 인프라 조성과 홍보에 박차를 가해야 되는 시점인데 현장에선 우려의 목소리가 나오고 있다”고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글