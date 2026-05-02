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미국, EU 승용차 관세 25%로 인상···청와대 “동향 살피며 영향 분석”

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본문 요약

청와대가 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽연합산 승용차·트럭 관세 인상 방침을 밝힌 것과 관련 "관련 동향을 살피며 우리에게 미칠 영향을 분석해 대응해나가겠다"고 밝혔다.

청와대는 또 미 국방부가 독일에 주둔하는 주독 미군 중 약 5000명을 철수하기로 발표한 것과 관련해 "전 세계 미군 전력 태세 검토 및 변화 가능성에 유의하고 있다"며 "주한미군이 안정적 주둔 하에 굳건한 한미 연합방위 태세에 기여할 수 있도록 미 측과 긴밀히 협력 중"이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 독일을 상대로 주둔 미군의 감축을 검토하고 있다고 밝히면서 그 영향이 주한미군에도 미칠지 주목된다.

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미국, EU 승용차 관세 25%로 인상···청와대 “동향 살피며 영향 분석”

입력 2026.05.02 19:39

  • 김원진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 3월3일(현지시간) 백악관 집무실에서 정상회담 하고 있는 프리드리히 메르츠 독일 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

지난 3월3일(현지시간) 백악관 집무실에서 정상회담 하고 있는 프리드리히 메르츠 독일 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

청와대가 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽연합(EU)산 승용차·트럭 관세 인상 방침을 밝힌 것과 관련 “관련 동향을 살피며 우리에게 미칠 영향을 분석해 대응해나가겠다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 2일 연합뉴스와 통화에서 “정부는 그간 미국과 EU 간 관세 합의의 후속 상황을 지속 모니터링해왔다”며 “정부는 한미 관세 합의와 관련해 미 측과 수시로 긴밀한 소통을 통해 후속 조치 이행방안을 논의 중”이라고 말했다. 또 “한미 통상관계가 안정적으로 관리될 수 있도록 노력해나갈 것”이라고 했다.

이 관계자는 트럼프 대통령의 이번 발표가 한국 제품의 시장 경쟁력에 미칠 영향을 두고 “타국 간 관세 합의에 대한 정부 차원의 평가는 부적절하다”며 “기존 한미 합의에 따른 이익 균형과 여타국 대비 불리하지 않은 대우 확보라는 원칙하에 대응해나갈 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 EU가 무역 협상을 제대로 이행하지 않고 있다며 다음 주부터 승용차·트럭 관세를 25%로 인상하겠다고 발표했다. 무역 협상 이전 수준으로 돌아가는 조치를 내린 것에 가깝다.

미국의 이같은 조치는 독일 등 유럽 국가들이 미국의 군함 파견 요청을 거부하는 등 미국·이란 전쟁에 협조하지 않자 사실상 보복한 것이라는 해석이 나왔다.

청와대는 또 미 국방부가 독일에 주둔하는 주독 미군 중 약 5000명을 철수하기로 발표한 것과 관련해 “전 세계 미군 전력 태세 검토 및 변화 가능성에 유의하고 있다”며 “주한미군이 안정적 주둔 하에 굳건한 한미 연합방위 태세에 기여할 수 있도록 미 측과 긴밀히 협력 중”이라고 밝혔다.

주한미군 ‘대중 견제’ 핵심…미 ‘세계 전략’ 재편 없인 감축 불가

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 독일을 상대로 주둔 미군의 감축을 검토하고 있다고 밝히면서 그 영향이 주한미군에도 미칠지 주목된다. 청와대는 30일 “현재 한·미 간 주한미군 감축 혹은 철수에 대한 논의는 전혀 없다”고 했다. 트럼프 행정부는 대이란 전쟁에 협조하지 않은 동맹국을 상대로 보복성 조치를 검토해왔고, 트럼프 대통령의 독일에 ...

https://www.khan.co.kr/article/202604302106015

결국 주독미군 5000명 철수…트럼프 경고가 현실로

도널드 트럼프 미국 행정부가 독일에 주둔 중인 미군 병력 약 5000명을 철수하기로 결정했다. 프리드리히 메르츠 독일 총리가 최근 미국을 힐난한 발언에 대한 정면 대응이자, 이란 전쟁에 미온적인 유럽 동맹국들을 향한 강력한 경고 메시지로 풀이된다. 연합뉴스에 따르면, 숀 파넬 미 국방부(전쟁부) 수석대변인은 1일(현지시간) “(피트 헤그세스) 전쟁부 ...

https://www.khan.co.kr/article/202605021013001

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