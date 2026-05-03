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트럼프 “이란 새 제안 곧 검토”···수용 가능성엔 “상상하기 어려워”

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본문 요약

미국과 이란 간의 종전 협상이 교착 상태를 이어가는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 2일 이란의 새로운 제안을 거론하며 이를 검토하겠다고 밝혔다.

표면적으로는 협상 가능성을 남겨뒀지만, 실제로는 핵 개발 중단과 제재 문제 등 핵심 쟁점에서 미국 요구를 수용하지 않는 한 타결은 어렵다는 점을 재차 못 박은 셈이다.

AP 통신은 타스님 등 이란 매체를 인용해 이란이 중재국인 파키스탄을 통해 14개항으로 이뤄진 종전안을 미국에 보냈다고 전했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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트럼프 “이란 새 제안 곧 검토”···수용 가능성엔 “상상하기 어려워”

입력 2026.05.03 08:49

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 플로리다 팜비치 마러라고에서 마이애미로 이동하기 위해 전용기 에어포스원에 탑승하기 전 취재진과 만나 대화하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 플로리다 팜비치 마러라고에서 마이애미로 이동하기 위해 전용기 에어포스원에 탑승하기 전 취재진과 만나 대화하고 있다. AP연합뉴스

미국과 이란 간의 종전 협상이 교착 상태를 이어가는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 이란의 새로운 제안을 거론하며 이를 검토하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 “이란이 방금 우리에게 보낸 계획을 곧 검토할 것”이라고 말했다.

그러나 “지난 47년간 인류와 세계에 저지른 일에 비해 아직 충분한 대가를 치르지 않았다는 점에서 그 계획이 수용될 것이라고 상상하기 어렵다”면서 회의적인 입장을 보였다.

표면적으로는 협상 가능성을 남겨뒀지만, 실제로는 핵 개발 중단과 제재 문제 등 핵심 쟁점에서 미국 요구를 수용하지 않는 한 타결은 어렵다는 점을 재차 못 박은 셈이다.

AP 통신은 타스님 등 이란 매체를 인용해 이란이 중재국인 파키스탄을 통해 14개항으로 이뤄진 종전안을 미국에 보냈다고 전했다. 이는 미국이 제시한 9개항의 종전안에 대한 답변이라고 AP는 부연했다.

트럼프 대통령은 플로리다 팜비치 마러라고에서 마이애미로 이동하기 위해 전용기 에어포스원에 탑승하기 전 취재진과 만나 미국이 이란에 대한 공격을 재개할 가능성도 언급했다고 로이터 통신 등은 전했다.

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