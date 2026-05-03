동해서 10대 대학생 운전 차량 전복···1명 심정지·2명 부상

3일 오전 1시 24분쯤 강원 동해시 망상동 대진해수욕장 인근 도로에서 대학생 A양(19)이 몰던 모닝 승용차가 뒤집히는 사고가 났다.

이 사고로 조수석에 타고 있던 B양(19)이 크게 다쳐 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌다.

또 A양과 뒷좌석에 타고 있던 C양(19)이 찰과상 등을 입어 병원에서 치료받고 있다.

경찰은 A양이 술을 마시고 차를 몰다가 사고를 낸 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.