어린이날 숲에서 뛰놀자···안면도수목원 체험 ‘풍성’

충남도 산림자원연구소는 제104회 어린이날인 오는 5일 안면도수목원 일원에서 어린이를 동반한 가족을 대상으로 다양한 체험 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.

주요 체험 프로그램으로는 숲 속 포토존에서 가족사진을 촬영하고 '나뭇가지 액자 만들기'를 체험하는 활동을 비롯해 풀꽃을 채집해 감성 바구니를 만드는 '풀꽃세상', 미션을 수행하며 숲을 탐험하는 '숲이랑 어울림', 페이스페인팅 등이 운영된다.

도 산림자원연구소 태안사무소 관계자는 "안면도수목원에서 숲의 고요함과 신비로움을 느끼며 다양한 체험 프로그램을 즐기고 어린이날을 의미 있게 보내길 바란다"고 말했다.