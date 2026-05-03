어린이날 숲에서 뛰놀자···안면도수목원 체험 ‘풍성’

오전 10시~오후 3시 가족 대상 체험 프로그램 운영
충남도 산림자원연구소는 제104회 어린이날인 오는 5일 안면도수목원 일원에서 어린이를 동반한 가족을 대상으로 다양한 체험 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.
이번 프로그램은 수목원을 찾은 가족들에게 특별한 추억을 선사하기 위해 마련됐으며 당일 오전 10시부터 오후 3시까지 진행된다.
주요 체험 프로그램으로는 숲 속 포토존에서 가족사진을 촬영하고 ‘나뭇가지 액자 만들기’를 체험하는 활동을 비롯해 풀꽃을 채집해 감성 바구니를 만드는 ‘풀꽃세상’, 미션을 수행하며 숲을 탐험하는 ‘숲이랑 어울림(林)’, 페이스페인팅 등이 운영된다.
도 산림자원연구소 태안사무소 관계자는 “안면도수목원에서 숲의 고요함과 신비로움을 느끼며 다양한 체험 프로그램을 즐기고 어린이날을 의미 있게 보내길 바란다”고 말했다.
행사 및 체험 프로그램은 현장 접수를 통해 참여할 수 있으며 자세한 사항은 태안사무소 누리집(anmyonhuyang.go.kr:453/)을 통해 확인할 수 있다.