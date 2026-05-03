대구, ‘이차전지 원자재 분석 기반구축’ 공모 선정···2029년까지 300억원 투입

대구시는 산업통상부가 주관한 ‘이차전지 원자재 분자단위 분석 기반구축’ 공모에 최종 선정돼 국비 155억원을 확보했다고 3일 밝혔다.

이는 이차전지 원자재 공급망 안정화 및 산업 경쟁력 강화를 위한 사업이다. 원료부터 핵심 소재, 재생 원료 등 원자재 품질 확보와 공급망 다변화를 목표로 추진된다.

대구시는 원자재 특화 정밀분석 및 신뢰성 검증센터 구축, 기초물성·고도분석·셀 검증이 가능한 시험·분석·평가 장비 도입, 기업 맞춤형 원자재 분석 및 시제품 제작 지원, 전문 인력 양성, 원자재 분석·평가 방법에 대한 표준 개발 등에 나선다.

시는 2029년까지 국비 등 298억원을 들여 사업을 벌인다. 주관기관인 대구기계부품연구원은 달성군 ‘이차전지산업 순환파크’를 중심으로 사업을 수행할 예정이다.

이번 인프라 구축으로 이차전지 원자재 품질 신뢰성을 높여 배터리 안전성을 강화하고, 글로벌 공급망 위기 대응력을 높일 것으로 대구시는 기대한다. 시는 사용후 배터리 재활용을 통해 자원순환 경제를 키우고, 미래 모빌리티와 로봇 등 지역 주력 산업과 연계해 고부가가치 일자리도 만들 것으로 내다본다.

한편 최근 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장이 급성장하면서 이차전지 수요 역시 증가하고 있다. 이에 시장에서는 가격경쟁력과 고에너지밀도 요구가 병행되는 이원화 구조로 재편되고 있다.

다만 리튬·니켈·코발트·흑연 등 핵심 원자재는 특정 국가 의존도가 높아 공급망 리스크와 가격 변동성이 심화되는 추세다. 또한 원자재 품질 편차에 따른 배터리 성능 및 안전성 문제도 산업 전반의 주요 과제로 떠오르고 있다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “이번 사업은 단순한 산업 육성을 넘어 글로벌 공급망 위기에 대응하는 전략적 기반을 마련한다는 점에서 의미가 크다”면서 “원자재 단계부터 재활용까지 이어지는 전주기 경쟁력 강화 기반을 구축하고, 지역 기업의 성장과 일자리 창출을 통해 시민들이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.