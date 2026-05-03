한화오션, 서해 최북단 연평도 앞바다에 4조 들여 해상풍력 추진

한화가 서해 최북단 연평도 앞바다에 대규모 해상풍력을 추진한다.

국회 기후에너지환경노동위원회 더불어민주당 소속 허종식 의원(인천 동구·미추홀구갑)은 한화오션(주)이 인천 옹진군 연평도와 소연평도 남측 18km 해상 일원에 480MW 규모의 ‘경인 평화바람 해상풍력 단지’ 개발에 착수했다고 3일 밝혔다.

해상풍력 사업규모는 15MW급 발전기 32기 또는 10MW급 발전기 48기를 설치하는 것으로, 총사업비는 4조 1000억원에 달한다. 480MW는 30~40만 가구가 사용할 전기량이다.

앞서 한화오션은 2024년 6월 해상계측기 설치를 위한 공유수면 점·사용허가를 완료했고, 2025년 12월 계측기 설치를 마친 뒤 본격적인 풍황 계측에 나섰다. 2027년 발전사업허가 취득과 2029년 환경영향평가를 거쳐 2031년 착공을 목표로 하고 있다.

이번 사업은 국내 해상풍력 사업 중 서해 최북단에 위치해 에너지 안보와 평화적 가치를 동시에 상징하게 된다는 점에서 의미가 크다.

사업 명칭도 ‘경인 평화바람’으로 서해의 긴장을 완화하고 신재생에너지의 바람을 일으킨다는 의미를 담고 있다.

허 의원은 “한화오션의 이번 투자는 인천이 해상풍력의 메카로 도약하고, 지역의 에너지 자립도를 높이는 핵심 동력이 될 것”이라며 “대규모 사업 추진이 지역경제 활성화는 물론, 인천 기업들의 저탄소 전환과 산업 경쟁력 강화로 이어져야 한다”고 말했다.

인천 앞바다에는 한화오션만이 아닌 국내외 기업들의 대규모 해상풍력 발전단지가 추진되고 있다.

세계 최대 해상풍력 기업인 덴마크의 오스테드가 10조5000억원을 들여 1.4GW(2023년 11월 허가)를 시작으로 굴업도를 소유한 CJ그룹의 C&I 레저가 1조7500억원을 들여 233.5MW, 남동발전이 4조8000억원을 들여 640MW,(2023년 8월 허가), 오션윈즈(OW)가 8조4000억원을 투입 1.1GW(2025년 2월 허가) 등 민간 주도로 4건의 대규모 해상풍력 발전사업이 추진되고 있다.

공공주도로 인천시도 15조원을 들어 2.2GW(2024년 8월 선정)의 해상풍력 발전사업이 진행하고 있다.