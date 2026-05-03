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농식품 수출 전 과정 지원···대구, 통합패키지 지원사업 추진

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본문 요약

대구시는 올해 처음으로 '농식품 수출 통합패키지 지원사업'을 추진한다고 3일 밝혔다.

개별 기업의 수출 준비 단계에서 실제 해외 판로 개척까지 체계적으로 도울 예정이라고 대구시는 설명했다.

시는 신규 수출 유망기업을 발굴하고, 지역 농식품 업체의 수출경쟁력을 높여 안정적인 해외 진출 기반을 마련하는 데 무게를 둘 예정이다.

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농식품 수출 전 과정 지원···대구, 통합패키지 지원사업 추진

입력 2026.05.03 10:52

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 올해 처음으로 ‘농식품 수출 통합패키지 지원사업’을 추진한다고 3일 밝혔다.

이는 지역 농식품 기업의 해외시장 진출을 돕기 위한 사업이다. 개별 기업의 수출 준비 단계에서 실제 해외 판로 개척까지 체계적으로 도울 예정이라고 대구시는 설명했다. 시는 신규 수출 유망기업을 발굴하고, 지역 농식품 업체의 수출경쟁력을 높여 안정적인 해외 진출 기반을 마련하는 데 무게를 둘 예정이다.

대구시는 오는 4일부터 22일까지 참여 기업을 모집한다. 지역 농식품 제조·가공업체로, 수출을 준비 중이거나 해외 판로 확대를 희망하는 기업은 지원 가능하다. 대구시는 이미 성과를 내고 있는 기업과 새롭게 시장 진입을 시도하는 기업을 균형 있게 선발해 단계별 맞춤형 지원을 이어갈 계획이다.

선정된 기업은 해외 식품박람회 참가, 해외 바이어 미팅, 글로벌 홍보, 수출 제품 통·번역, 수출보험 가입 등의 혜택을 받게 될 전망이다. 시는 기업별 수요에 따라 최대 600만원까지 지원한다.

박기환 대구시 경제국장은 “중동 사태 등 불안정한 국제 정세로 어려움을 겪고 있는 지역 농식품 수출기업에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.

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