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“전력 불평등 멈춰라”···전국 송전탑 대책위, 용인 반도체 산단 전력망 재검토 촉구

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본문 요약

전국 초고압 송전탑 건설 반대 대책위와 시민사회단체가 전북 완주에서 워크숍을 열고 용인 반도체 국가산업단지 전력 공급망 재검토와 송전탑 입지 선정 절차의 즉각 중단을 촉구했다.

행사에는 전국 20여 개 지역 대책위와 전북환경운동연합, 에너지정의행동, 공익법률센터 농본 등 관계자 70여 명이 참석했다.

전국행동은 이날 워크숍에서 초고압 송전탑 건설 문제를 개별 지역의 '님비'가 아닌 수도권 산업단지를 위해 비수도권의 희생을 강요하는 국가 에너지 정책의 구조적 모순으로 규정했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“전력 불평등 멈춰라”···전국 송전탑 대책위, 용인 반도체 산단 전력망 재검토 촉구

입력 2026.05.03 11:00

전국 20여곳 대책위 완주서 연대 워크숍···“비수도권 희생 강요 즉각 중단”

대통령실 산하 대화 기구 구성·제12차 전력수급계획 전환 등 3대 과제 제시

지난 1일 전북 완주군 가족문화교육원에서 열린 ‘용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설 반대 전국행동’ 워크숍 참석자들이 현수막 앞에서 구호를 외치며 결의를 다지고 있다. 전북환경운동연합 제공

지난 1일 전북 완주군 가족문화교육원에서 열린 ‘용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설 반대 전국행동’ 워크숍 참석자들이 현수막 앞에서 구호를 외치며 결의를 다지고 있다. 전북환경운동연합 제공

전국 초고압 송전탑 건설 반대 대책위와 시민사회단체가 전북 완주에서 워크숍을 열고 용인 반도체 국가산업단지 전력 공급망 재검토와 송전탑 입지 선정 절차의 즉각 중단을 촉구했다.

3일 ‘용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설 반대 전국행동’에 따르면 이들은 지난 1일 완주군 가족문화교육원에서 전국 워크숍을 개최했다. 행사에는 전국 20여 개 지역 대책위와 전북환경운동연합, 에너지정의행동, 공익법률센터 농본 등 관계자 70여 명이 참석했다.

전국행동은 이날 워크숍에서 초고압 송전탑 건설 문제를 개별 지역의 ‘님비(NIMBY·지역 이기주의)’가 아닌 수도권 산업단지를 위해 비수도권의 희생을 강요하는 국가 에너지 정책의 구조적 모순으로 규정했다.

특히 용인 반도체 산단에 필요한 약 10GW 규모 전력 가운데 자체 조달분 3GW를 제외한 나머지를 비수도권에서 끌어오는 구조를 비판했다. 전국행동은 재생에너지 잠재량이 높은 남부 지역 대신 수도권에 산업단지를 집중시키는 방식이 온실가스 배출과 사회적 갈등 비용을 지역에 전가하고 있다고 주장했다.

이정현 전북환경운동연합 공동대표가 완주 가족문화교육원에서 열린 전국행동 워크숍에서 “지역의 삶을 담보로 수도권 산업단지 전력을 충당하는 방식은 즉각 중단돼야 한다”며 발언하고 있다. 전북환경운동연합 제공

이정현 전북환경운동연합 공동대표가 완주 가족문화교육원에서 열린 전국행동 워크숍에서 “지역의 삶을 담보로 수도권 산업단지 전력을 충당하는 방식은 즉각 중단돼야 한다”며 발언하고 있다. 전북환경운동연합 제공

전국 초고압 송전탑 건설 반대 대책위와 시민사회단체가 집결한 완주 워크숍에서 한 참가자가 6·3 지방선거 공동대응 및 제12차 전력수급기본계획 전환 등 향후 송전망 갈등 대응 방안을 정리한 내용을 발표하고 있다. 전북환경운동연합 제공

전국 초고압 송전탑 건설 반대 대책위와 시민사회단체가 집결한 완주 워크숍에서 한 참가자가 6·3 지방선거 공동대응 및 제12차 전력수급기본계획 전환 등 향후 송전망 갈등 대응 방안을 정리한 내용을 발표하고 있다. 전북환경운동연합 제공

연대의 폭은 전국 단위로 넓어졌다. 기존 투쟁 지역에 더해 충북·대전·세종 대책위가 새로 합류했고 전북에선 순창 금과면과 군산시 대책위 준비모임까지 가세해 공동 대응 전선을 구축했다.

이날 전국행동은 향후 대응을 위한 3대 핵심 과제를 확정했다.

우선 한국전력과 산업통상자원부 중심의 일방적인 기존 송전선로 입지선정위원회 운영을 즉각 중단하고 전력망 갈등을 원점에서 조사·논의할 ‘한시적 사회적 대화기구’를 대통령실 산하에 꾸릴 것을 요구했다.

또 6·3 지방선거를 앞두고 광역단체장 후보들과 정책 협약을 맺고 당선자 인수위원회 단계부터 송전탑 입지 선정 중단을 핵심 의제로 관철할 계획이다. 신임 지자체장 임기 시작일인 7월 1일에는 전국 동시다발 기자회견을 예고했다.

아울러 장거리 송전 중심인 ‘제12차 전력수급기본계획’에 전력 수요 분산과 지역별 차등요금제를 명문화해 패러다임을 전환하되, ‘에너지 지산지소(지역 생산·소비)’ 원칙이 지역에 또 다른 발전 시설과 환경 부담을 떠넘기는 구실로 악용돼선 안 된다고 선을 그었다.

법률과 정책 대응 체계도 강화했다. 하승수 공익법률센터 농본 대표가 법률자문단장을 맡고 이헌석 에너지정의행동 정책위원과 김혜정 시민환경연구소 상임이사 등이 정책 지원에 나서기로 했다.

이정현 전북환경운동연합 공동대표는 “정부와 한국전력이 초고압 송전탑 문제를 보상금 위주의 미봉책으로 해결하려 해서는 안 된다”며 “지역의 삶을 담보로 수도권 산업단지 전력을 충당하는 방식은 즉각 중단돼야 한다”고 밝혔다.

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