‘발끝으로 만나는 속초’···11월까지 맨발 걷기 인증 챌린지 운영

강원 속초시는 오는 11월 30일까지 ‘발끝으로 만나는 속초, 맨발 걷기 인증 챌린지’를 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 챌린지는 속초의 아름다운 자연환경을 배경으로 조성된 맨발 걷기길을 홍보하고, ‘웰니스 관광 도시’로서의 이미지를 강화하기 위해 기획됐다.

속초시는 원활한 챈린지 진행을 위해 모바일 헬스케어 플랫폼인 ‘캐시워크’와 협력해 별도의 사진 인증 없이 위치 서비스(GPS)를 활용한 간편한 참여 방식을 도입했다.

대상지는 속초해수욕장을 비롯해 영랑호 맨발 황톳길, 청초호유원지 맨발 걷기길, 척산온천 휴양촌 맨발 걷기길 등 모두 4곳이다.

해당 장소를 방문해 스마트폰의 위치 서비스를 켜면 캐시워크 앱 내 스탬프가 자동으로 활성화되면서 간편하게 인증을 마칠 수 있다.

보상은 매월 총 270만 포인트(캐시) 규모로 운영된다.

1곳 이상에서 스탬프를 획득하면 달성자 전원이 해당 월의 포인트를 나누어 가지게 된다.

4개 코스를 모두 완주하면 더 많은 포인트를 배분받을 수 있다.

획득한 포인트는 참여 다음 달 1일 오전 6시부터 8일 자정까지 앱을 통해 수령할 수 있다.

속초시는 이번 챌린지를 통해 지역의 치유 자원을 널리 알리고, 디지털 기기를 활용한 스마트한 관광 환경을 조성해 외지 관광객의 방문을 적극적으로 유도할 계획이다.

속초시 관계자는 “별도의 사진 촬영 없이 위치 정보만으로 쉽게 참여할 수 있어 많은 시민과 관광객의 호응이 기대된다”라며 “발끝으로 전해지는 속초의 자연을 통해 몸과 마음을 치유하는 시간을 가지시길 바란다”라고 말했다.