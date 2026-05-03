HD현대일렉트릭, 친환경 고압차단기 승인 완료…스웨덴 변전소에 공급

“SF6 사용 안하는 고압차단기, 기술 장벽이 높은 고부가가치 제품”

HD현대일렉트릭은 국내 최초로 개발한 ‘육불화황(SF6) 프리 고압차단기’ 145kV 제품이 최종 승인 시험을 마치고 스웨덴 전력 기업이 운영하는 변전소에 공급된다고 3일 밝혔다.

SF6 프리 고압차단기는 대표적인 불소계 온실가스인 SF6를 사용하지 않는 친환경 전력기기로 분류된다. SF6는 우수한 절연·차단 성능으로 고압 전력기기에 널리 사용됐지만 지구온난화지수(GWP)가 이산화탄소의 2만3500배에 달해 각국의 규제 대상이 되고 있다.

유럽연합(EU)은 2024년부터 SF6를 포함한 불소계 온실가스 사용 규제를 단계적으로 강화하고 있다. 2032년부터는 145㎸(킬로볼트)를 초과하는 고압차단기에는 SF6 사용이 전면 금지될 예정이라 신규 전력기기 시장에서 SF6 프리 제품의 수요는 지속해서 확대될 것으로 HD현대일렉트릭은 전망했다.

HD현대일렉트릭은 SF6 프리 고압차단기 제품 포트폴리오를 확대하고 있다. 현재 72.5㎸, 145㎸, 170㎸ 제품 개발을 완료했다. 2028년에는 SF6 프리 고압차단기 전 제품군 개발을 마무리하고 본격적인 수주 확대에 나설 계획이다. 특히 유럽 시장에서 잠재 수요가 가장 큰 것으로 전망되는 420㎸ 제품은 올해 상반기까지 개발을 완료한다는 계획이다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “SF6 프리 고압차단기는 기술 장벽이 높은 고부가가치 제품으로, 이번 145kV 제품의 최종 승인시험 완료는 HD현대일렉트릭의 기술 경쟁력을 입증한 의미 있는 성과”라며 “특히 올해 상반기 420kV 제품 개발 완료를 앞두고 있고, 유럽 고객사와의 장기 공급계약 논의도 진행 중인 만큼 향후 수주, 매출 확대가 기대된다”고 밝혔다.