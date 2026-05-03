“어르신 식생활 복지 강화”···정선군, 경로당 무상급식 지원사업 시범 추진

강원 정선군은 이달부터 오는 12월까지 ‘경로당 무상급식 지원사업’을 시범 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 고령화 사회에 대응하고 어르신들의 건강한 노후생활을 지원하기 위해 마련됐다.

정선지역 5개 읍·면 15개 경로당을 대상으로 총 34회 운영된다.

지원 대상 경로당을 중심으로 주 1회, 평균 20인분의 완제품 형태의 급식(밀키트)을 직접 배달하는 방식으로 진행된다.

지원 품목은 국과 반찬 3종이며 1인당 6000원 기준으로 급식 인원에 따라 차등 지원된다.

평균 급식 인원이 30명 이상인 경로당은 30인분, 20명 이상은 20인분, 10명 이상은 15인분이 배정된다.

‘경로당 무상급식 지원사업’의 운영은 정선군 지역자활센터에서 맡는다.

정선군은 안정적인 급식 환경을 조성하기 위해 15개 경로당에 노인 일자리 참여자 30명을 배치해 급식 조리 보조와 배식, 설거지 등을 지원하고 있다.

또 이번 사업의 효과와 만족도를 분석해 향후 확대 여부를 검토하기로 했다.

현재 정선지역에서는 178개 경로당이 운영되고 있다.

총회원 수는 모두 7983명에 이른다.

정선군은 경로당 중심의 복지서비스를 통해 지역사회 돌봄 기능을 강화할 방침이다.

이상만 정선군 복지과장은 “무상급식은 어르신들의 안정적인 식생활을 지원하는 맞춤형 복지정책”이라며 “이번 사업이 경로당 이용을 활성화하고, 마을 공동체 형성에도 이바지할 것으로 기대하고 있다”라고 말했다.