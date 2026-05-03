국민성장펀드, AI 기업 업스테이지에 5600억원 투자…2번째 직접투자

첨단 산업 육성을 위해 조성된 민관 합동 펀드인 국민성장펀드가 소버린 인공지능(AI) 기업 업스테이지에 5600억원을 투자한다. 국민성장펀드의 두 번째 직접투자다.

금융위원회는 지난달 30일 열린 국민성장펀드 기금운용심의위원회에서 업스테이지의 차세대 AI 모델 개발 등을 위한 5600억원(첨단전략산업기금 1000억원) 규모의 직접투자 안건을 승인했다고 3일 밝혔다.

업스테이지는 기업·정부용 AI 솔루션과 거대언어모델(LLM)을 만드는 벤처기업이다. 기업가치 1조원 이상의 유니콘 기업으로 평가 받는다. 정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에서 벤처·중소기업 중 유일하게 1차 평가를 통과했다.

금융위는 “국가 자체적으로 자국의 AI 역량을 확보하는 것을 의미하는 소버린 AI의 필요성과 중요성이 확대되고 있다”며 “국내 대표 포털사와의 협력을 통해 고품질의 데이터를 확보해 한국어 특화모델의 성능을 정교화할 것”이라고 말했다.

이외에 전남 해남군 솔라시도 데이터센터파크에 국가 AI컴퓨팅센터 구축을 위한 지분투자도 승인됐다. 이를 통해 그래픽처리장치(GPU) 및 신경망처리장치(NPU) 등 첨단 AI 반도체 1만5000장 도입이 추진된다. 이번 출자 승인을 계기로 4000억원 규모의 특수목적법인(SPC) 자본금 재원 조달이 확정됐으며, SPC는 향후 최대 2조원 대출도 추진한다.

또 포스코퓨처엠 자회사 퓨처그라프에 첨단전략산업기금 2000억원 등 총 2500억원 규모의 낮은 금리로 대출을 지원하기로 했다. 퓨처그라프가 새만금 국가산업단지에서 대규모 구형 흑연 생산시설을 구축하는 사업이 지원 대상이다.

중견기업 에스티젠바이오의 바이오시밀러 생산을 위한 원료의약품(DS)과 완제의약품(DP) 생산시설을 확충하는 사업에도 850억원(첨단산업기금 650억원)의 장기·저리 대출이 지원된다.

울산 소재 반도체 공정용 불화수소가스 생산기업 후성에도 지역 소재 중소·중견기업에 대한 간소화 절차를 적용해 첨단전략산업기금 165억원 저리 대출이 승인됐다.

국민성장펀드는 첨단 전략 산업 육성을 위해 5년간 총 150조원 규모로 조성되는 민관 합동 정책 펀드다. 이 가운데 50조원이 AI와 반도체 분야에 배정된다. 국민성장펀드는 4월까지 누적 11건의 사업에 총 8조4000억원 규모의 지원을 승인했다.