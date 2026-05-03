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‘인터넷 끊기면 불안·짜증’ 초등 고학년 10명 중 3명이 ‘중위험’ 이상···고위험군 4.8%

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본문 요약

한국 초등학교 고학년 가운데 약 4.8%가 이 같은 '금단' 반응을 강하게 보이는 인터넷 과의존 고위험군에 속한다는 분석이 나왔다.

고위험군을 포함해 10명 중 3명이 중위험 이상에 해당했다.

3일 한국보건사회연구원 학술지 '보건사회연구' 최신호에 실린 '초등학생의 인터넷 과의존 유형에 따른 정서행동문제의 차이'에 따르면, 인터넷 과의존 고위험군 아동은 유독 '금단' 지표에서 다른 집단과 확연한 차이를 보였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘인터넷 끊기면 불안·짜증’ 초등 고학년 10명 중 3명이 ‘중위험’ 이상···고위험군 4.8%

입력 2026.05.03 14:38

  • 김찬호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

AI 생성이미지

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“인터넷을 못 하면 안절부절못한다.” “인터넷 생각이 자꾸 떠오른다.” “누가 방해하면 짜증부터 난다.”

한국 초등학교 고학년 가운데 약 4.8%가 이 같은 ‘금단’ 반응을 강하게 보이는 인터넷 과의존 고위험군에 속한다는 분석이 나왔다. 이들 집단에서는 우울·불안, 주의집중 문제, 사회적 위축 등 정서·행동 문제 수준도 높은 것으로 나타났다. 고위험군을 포함해 10명 중 3명이 중위험 이상에 해당했다.

3일 한국보건사회연구원 학술지 ‘보건사회연구’ 최신호에 실린 ‘초등학생의 인터넷 과의존 유형에 따른 정서행동문제의 차이’에 따르면, 인터넷 과의존 고위험군 아동은 유독 ‘금단’ 지표에서 다른 집단과 확연한 차이를 보였다. 이번 연구는 윤미영 부산대 사회복지학과 교수가 한국복지패널 조사(2024년)에 참여한 초등학교 4~6학년 316명을 분석한 결과다.

한국보건사회연구원 제공

한국보건사회연구원 제공

연구진은 일상생활장애·내성(사용시간 증가)·금단 등 세 가지 지표로 인터넷 과의존 수준을 측정한 뒤, 점수 기준에 따라 조사 대상 아동을 저·중·고위험군으로 분류했다. 저위험군은 68.7%, 중위험군은 26.4%, 고위험군은 4.8%였다. 전체의 31.2%가 중위험 이상이었고, 한 학급(30명 기준)에 1~2명꼴로 고위험군에 포함된 셈이다.

고위험군은 세 가지 지표 모두에서 평균보다 높은 수준을 보였으며, 그중 ‘금단’ 항목이 가장 두드러졌다. 평균을 0으로 둔 표준화 점수에서 고위험군의 일상생활장애는 1.548, 내성은 1.870, 금단은 2.857로 나타났다. 저위험군(-0.540)과 중위험군(0.883)의 금단 점수와 비교하면, 인터넷 사용이 중단될 때 나타나는 불안·짜증 등의 반응이 고위험군에서 상대적으로 강한 것으로 해석된다.

인터넷 과의존 정도에 따라 정서와 사회적 발달 정도에서도 차이가 나타났다. 고위험군은 우울·불안, 주의집중 문제, 사회적 위축 지표가 모두 중·저위험군보다 높았다. 우울·불안 점수는 저위험군 2.763점, 중위험군 4.329점, 고위험군 7.782점으로 나타났다. 주의집중 문제는 저위험군 2.097점, 중위험군 3.751점이었으나, 고위험군은 7.747로 2배 이상 높았다. 또래 관계 회피 등을 의미하는 사회적 위축 역시 저위험군 2.546점, 중위험군 3.216점, 고위험군 6.330점으로, 과의존 수준이 높을수록 점수가 증가하는 경향을 보였다.

3일 한국보건사회연구원이 발간하는 ‘보건사회연구’ 최신호에 실린 ‘초등학생의 인터넷 과의존 유형에 따른 정서행동문제의 차이’에 따르면, 인터넷 과의존 고위험군 아동은 유독 ‘금단’ 지표에서 다른 집단과 확연한 차이를 보이는 것으로 확인됐다. 한국보건사회연구원 제공

3일 한국보건사회연구원이 발간하는 ‘보건사회연구’ 최신호에 실린 ‘초등학생의 인터넷 과의존 유형에 따른 정서행동문제의 차이’에 따르면, 인터넷 과의존 고위험군 아동은 유독 ‘금단’ 지표에서 다른 집단과 확연한 차이를 보이는 것으로 확인됐다. 한국보건사회연구원 제공

연구진은 인터넷 과의존 수준과 정서·행동 문제 사이에 관련성이 있다고 해석했다. 인터넷 사용을 줄이기 위한 접근에서도 사용 시간 자체뿐 아니라 아동이 인터넷을 이용하는 상황과 맥락을 함께 살펴볼 필요가 있다고 제언했다. 숙제 전후나 혼자 있는 시간, 또래 관계 갈등 이후 등 특정 상황에서 사용이 반복되는지를 파악해야 현실적인 사용 시간 관리 방안을 세울 수 있다는 것이다.

연구진은 사용 조절 과정에서도 일방적인 제한보다는 사용 종료 시점을 미리 알리거나, 사용 목적과 기준을 정하는 방식으로 아동의 자기조절 경험을 돕는 접근이 필요하다는 제안을 내놨다. 동시에 운동, 놀이, 독서, 또래와의 대면 활동 등 인터넷을 대체할 수 있는 활동을 함께 마련하는 것이 중요하다는 것이다.

윤 교수는 “인터넷 사용을 무조건 억제하기보다 자기조절 능력을 키우고 건강한 대체 활동을 경험하게 하는 통합적 접근이 필요하다”며 “가정과 학교가 사용 시간뿐 아니라 아동의 정서·행동 문제를 함께 살피고, 고위험군에는 맞춤형 상담과 치료적 개입을 연계해야 한다”고 조언했다.

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