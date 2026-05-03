“어린이날 당일 교통사고 피해 어린이 평소의 2.4배···뒷좌석도 안전띠 필수”

음주운전 사고로 인한 어린이 피해 전년대비 18% 증가

지난해 어린이날 당일 교통사고를 당한 어린이가 평소보다 2배 이상 많았던 것으로 나타났다. 5월에는 어린이를 동반한 나들이객이 늘어나는 만큼 보호자와 운전자의 각별한 주의가 요구된다.

보험개발원이 3일 발표한 ‘2025년 어린이(만 13세 미만) 교통사고 피해 현황’을 보면, 지난해 어린이날 당일 교통사고를 당한 어린이는 457명으로 평소(190명)보다 2.4배, 주말(323명)보다 1.4배 많았다.

특히 어린이 교통사고는 어린이날(5일)을 포함한 5월과 방학·휴가철인 8월에 증가하는 것으로 집계됐다. 보험개발원은 어린이날 등 외출시 행사장이나 주차장 인근에서 보호자와 운전자의 주의가 필요하다고 강조했다.

지난 한 해 어린이 교통사고 피해자는 8만3088명으로 전년보다 4.4% 감소했다. 다만 어린이 인구 감소를 반영한 1000명당 피해자 수는 19.4명으로 1년 전(18.8명)보다 오히려 증가했다.

지난해 어린이 교통사고 특징을 보면, 사고 당시 안전띠를 착용하지 않은 어린이 비중은 22.6%로 1년 전보다 1.1%포인트 올랐다. 사망 또는 부상 1~7급에 해당하는 중상 피해 어린이의 안전띠 미착용률은 30.8%로 전체 미착용률을 웃돌았다. 안전띠를 매지 않으면 중상해 위험에 노출될 가능성이 크다는 뜻이다.

음주운전 사고로 인한 어린이 피해자는 346명으로 전년보다 18.1% 증가했으며 이 중 68.5%가 금요일부터 주말 사이에 집중됐다. 보험개발원 관계자는 “가족 단위의 어린이 동반 이동이 많은 시기에 어른들의 성숙한 교통안전 의식이 더 요구된다”고 말했다.

초등학교 주변 등을 보호구역으로 지정한 스쿨존에서 교통사고를 당한 어린이 피해자는 137명으로 전년보다 20.3% 줄었다. 그러나 스쿨존 중상자 비중은 13.9%로 비스쿨존(0.4%)보다 훨씬 컸다.

보험개발원은 스쿨존 어린이 사고의 약 84%가 보행 중 발생해 중상으로 이어질 확률이 높기 때문이라고 분석했다. 스쿨존 사고는 등하교 시간에 집중적으로 발생하며 하교 후 학원으로 이동하는 등 활동 반경이 넓어지는 오후 3~5시 사이에 30%가량 발생한 것으로 조사됐다.

아울러 차량과 자전거 간 충돌로 발생한 자전거 사고 피해 어린이는 2331명으로 특히 자전거 사용 빈도가 높고 주행에 익숙해진 고학년(4~6학년) 비중이 75%에 달했다.

보험개발원 관계자는 “안전띠는 뒷좌석도 필수적으로 착용하고 스쿨존에선 방어운전을 생활화해야 한다”며 “자전거를 탈 때는 반드시 헬멧 등 보호장구를 착용해야 한다”고 말했다.