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워렌 버핏 경고, “도박 열풍 정점에 달해”

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본문 요약

미국의 전설적인 투자자 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장이 세계 금융시장 상황을 "도박 열풍이 정점에 달했다"고 평가했다.

교회는 가치 투자, 카지노는 단기 옵션거래 등을 의미한 것으로 보인다.

그는 이어 "만약 하루짜리 옵션을 거래한다면 그건 투자도, 투기도 아닌 도박"이라고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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워렌 버핏 경고, “도박 열풍 정점에 달해”

입력 2026.05.03 17:23

수정 2026.05.03 17:24

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  • 이보라 기자

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2일(현지시간) 미국 네브래스카주 오마하에서 열린 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서, 최고경영자에서 물러난 뒤 처음 맞는 행사에서 워런 버핏이 CNBC와 인터뷰하는 모습을 주주들이 지켜보고 있다. 로이터연합뉴스

2일(현지시간) 미국 네브래스카주 오마하에서 열린 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서, 최고경영자에서 물러난 뒤 처음 맞는 행사에서 워런 버핏이 CNBC와 인터뷰하는 모습을 주주들이 지켜보고 있다. 로이터연합뉴스

미국의 전설적인 투자자 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장이 세계 금융시장 상황을 “도박 열풍이 정점에 달했다”고 평가했다.

버핏은 2일(현지시간) 미국 네브래스카주 오마하에서 열린 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서 경제전문매체 CNBC와 진행한 인터뷰에서 “사람들이 지금처럼 도박 심리에 빠져 있던 시기는 없었다”고 우려했다. 지난해 말 버크셔 CEO에서 물러난 버핏은 기업의 내재가치에 기반해 종목을 골라 장기간 보유하는 ‘가치 투자자’로 유명하다.

그는 현재 시장을 “카지노가 딸린 교회”에 비유하며 전통적 가치 투자와 단기 옵션거래 등을 설명했다.

버핏은 “사람들은 교회와 카지노 사이를 오갈 수 있고, 여전히 교회에 카지노보다 사람이 더 많다고 할 수 있지만 사람들에게 카지노가 매우 매력적으로 변하고 있다”고 했다. 교회는 가치 투자, 카지노는 단기 옵션거래 등을 의미한 것으로 보인다.

그는 이어 “만약 하루짜리 옵션을 거래한다면 그건 투자도, 투기도 아닌 도박”이라고 했다.

버핏은 최근 베네수엘라 군사 작전과 관련된 기밀 정보를 이용해 40만달러를 벌어들인 혐의를 받는 미군 병사의 사례를 거론했다. 그는 “베네수엘라에 언제 진입하는지를 알아서 40만달러를 벌 기회가 있는 게 아니라면 왜 하루짜리 옵션을 사는지 설명할 수 있는 사람은 아무도 없다”며 “그런데 이런 현상의 양과 속도가 과거와 비교할 수 없을 정도로 매우 많아졌다”고 말했다.

버핏은 또한 “버크셔의 자금을 집행하는 측면에서 지금은 우리에게 이상적인 환경이 아니다”라고도 말했다.

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