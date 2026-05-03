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한·중·일 재무장관 “중동전쟁발 경제 하방압력 위험” 한목소리

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본문 요약

한국·중국·일본 3국 경제 수장들이 중동 전쟁으로 세계 경제 불확실성과 하방 위험이 확대할 것이라는 우려를 표명했다.

이번 회의는 3국 간 경제·금융 협력 방안을 점검하고, '아세안+3 재무장관·중앙은행 총재 회의'의 주요 의제를 사전 조율하기 위한 연례 협의체다.

구 부총리는 이번 회의에 이어 제29차 아세안+3 재무장관·중앙은행 총재 회의와 제59차 아시아개발은행 연차총회에 참석한다.

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한·중·일 재무장관 “중동전쟁발 경제 하방압력 위험” 한목소리

입력 2026.05.03 17:41

  • 윤기은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

동남아시아국가연합(ASEAN)+3 재무장관 회의 및 아시아개발은행(ADB) 연차총회 참석차 우즈베키스탄 사마르칸트를 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽부터)이 3일(현지시간) 힐튼호텔에서 열린 ‘한·중·일 재무장관회의’ 시작에 앞서 가타야마 사쓰키 일본 재무장관, 장 준홍 중국 재정부장조리와 기념사진을 찍고 있다. 재경부 제공

동남아시아국가연합(ASEAN)+3 재무장관 회의 및 아시아개발은행(ADB) 연차총회 참석차 우즈베키스탄 사마르칸트를 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽부터)이 3일(현지시간) 힐튼호텔에서 열린 ‘한·중·일 재무장관회의’ 시작에 앞서 가타야마 사쓰키 일본 재무장관, 장 준홍 중국 재정부장조리와 기념사진을 찍고 있다. 재경부 제공

한국·중국·일본 3국 경제 수장들이 중동 전쟁으로 세계 경제 불확실성과 하방 위험이 확대할 것이라는 우려를 표명했다.

재정경제부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 3일(현지시간) 우즈베키스탄 사마르칸트에서 ‘한·중·일 재무장관 및 중앙은행 총재 회의’를 주재했다고 밝혔다.

3국 장관은 “지난해부터 이어진 대외 불확실성에도 지난 1분기까지 3국 경제는 탄탄한 흐름을 유지했으나, 최근 중동 전쟁의 여파로 불확실성과 경제 하방 위험이 확대되고 있다”고 진단했다.

이어 장관들은 ‘치앙마이 이니셔티브 다자화’(CMIM)의 실효성 제고 방안을 논의하고, 역내 거시경제조사기구(AMRO)의 역량 강화를 위해 노력하기로 합의했다.

CMIM은 동남아시아국가연합(아세안·ASEAN)+3 회원국 위기 시 다자간 통화스와프를 보장한 제도로 총 2400억달러(약 354조원) 규모다. 한국 분담금은 전체 16%에 달하는 384억달러(약 57조원)다.

구 부총리는 “3국이 중동 전쟁이라는 당면한 불확실성뿐만 아니라 저출산·고령화, 성장잠재력 저하, 공급망 안정화 등 중장기·구조적 도전 요인들을 공유하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “지속가능한 성장과 공동 번영을 위해 3국이 정보를 공유하고 해결방안을 함께 모색하자”고 제안했다.

이번 회의는 3국 간 경제·금융 협력 방안을 점검하고, ‘아세안+3 재무장관·중앙은행 총재 회의’의 주요 의제를 사전 조율하기 위한 연례 협의체다. 올해는 한국이 의장국을 맡았다.

구 부총리는 이번 회의에 이어 제29차 아세안+3 재무장관·중앙은행 총재 회의와 제59차 아시아개발은행(ADB) 연차총회에 참석한다.

내년 아세안+3 재무장관 및 중앙은행 총재 회의는 일본 나고야에서 개최한다.

영문번역(English Translation)
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