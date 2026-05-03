창간 80주년 경향신문

미 국무장관, 로마·바티칸 간다···트럼프-교황 갈등 속 ‘해빙’ 주목

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

마코 루비오 미국 국무장관이 이번 주 이탈리아 로마와 바티칸을 방문할 예정이라고 AFP통신 등이 3일 보도했다.

최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 미·이란 전쟁을 비판해온 레오 14세 교황과 설전을 벌인 만큼, 루비오 장관의 이번 방문에도 관심이 쏠리고 있다.

AFP에 따르면 이탈리아 언론은 루비오 장관의 이번 로마·바티칸 방문을 양측 관계 개선을 위한 '해빙' 회동으로 평가했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 국무장관, 로마·바티칸 간다···트럼프-교황 갈등 속 ‘해빙’ 주목

입력 2026.05.03 19:49

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 교황 레오 14세. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 교황 레오 14세. AP연합뉴스

마코 루비오 미국 국무장관이 이번 주 이탈리아 로마와 바티칸을 방문할 예정이라고 AFP통신 등이 3일(현지시간) 보도했다.

AFP가 인용한 이탈리아 정부 소식통에 따르면 가톨릭 신자인 루비오 장관은 이번 방문 기간 교황청 국무원장인 피에트로 파롤린 추기경과 안토니오 타야니 이탈리아 외무장관을 만날 것으로 보인다.

이탈리아 언론은 루비오 장관이 오는 7~8일 이틀간 로마와 바티칸을 방문해 구이도 크로세토 이탈리아 국방장관과도 회담할 것이라고 전했다.

최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 미·이란 전쟁을 비판해온 레오 14세 교황과 설전을 벌인 만큼, 루비오 장관의 이번 방문에도 관심이 쏠리고 있다.

AFP에 따르면 이탈리아 언론은 루비오 장관의 이번 로마·바티칸 방문을 양측 관계 개선을 위한 ‘해빙’ 회동으로 평가했다.

최초의 미국인 교황인 레오 14세는 지난해 5월 가톨릭 수장에 오른 이후 트럼프 행정부의 이민자 단속 정책을 꾸준히 비판해왔다.

지난 2월 말 미국과 이스라엘이 대이란 공격을 시작한 이후 교황은 강도 높은 반전 메시지를 이어갔다. 교황은 지난달 7일 트럼프 대통령이 이란을 향해 ‘문명 파괴’를 위협한 데 대해 “진심으로 용납할 수 없다”며 평화를 추구해야 한다고 촉구했다. 또 “하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다”고 밝혔다.

이에 트럼프 대통령은 교황을 향해 “범죄 문제에 나약하고 외교 정책에선 형편없다”고 맹비난했다.

트럼프 대통령과 가장 가까운 유럽 지도자로 꼽혀온 조르자 멜로니 이탈리아 총리와의 관계에도 균열 조짐이 나타나고 있다.

멜로니 총리는 “미국과 이스라엘의 이란 공격은 국제법의 범위를 벗어난 것”이라고 비판했으며, 교황을 공격한 트럼프 대통령의 발언을 두고도 “용납할 수 없다”고 직격했다.

트럼프 대통령은 자신을 비판한 멜로니 총리를 향해 “받아들일 수 없는 것은 그녀”라며 “핵무기를 제거하려는 우리를 돕고 싶어 하지 않는다”고 날을 세웠다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글