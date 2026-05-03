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세종시 조치원읍의 한 아파트에서 사흘째 전기공급이 끊겨 주민들이 불편을 겪고 있다.

세종시는 김하균 시장 권한대행을 중심으로 7개반 20명으로 구성된 재난피해자지원센터를 가동하고, 이틀 전 발생한 화재로 인해 전기 공급이 끊어진 아파트에 생필품을 지원하고 있다고 3일 밝혔다.

이 아파트에는 5000여 명이 거주하고 있는데, 지난 1일 오후 8시 쯤 지하기계실에서 화재가 발생했다.

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세종시 화재 아파트 사흘째 전기 끊겨 주민 불편 극심··· 지역사회 음식 등 지원 잇따라

입력 2026.05.03 20:15

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 1일 지하 전기실에서 화재가 발생한 세종시 한 아파트 단지 전기 공급이 중단되면서 주민 불편이 이어지고 있다. 사진은 2일 오후 사고수습대책 본부. 연합뉴스

지난 1일 지하 전기실에서 화재가 발생한 세종시 한 아파트 단지 전기 공급이 중단되면서 주민 불편이 이어지고 있다. 사진은 2일 오후 사고수습대책 본부. 연합뉴스

세종시 조치원읍의 한 아파트에서 사흘째 전기공급이 끊겨 주민들이 불편을 겪고 있다.

세종시는 김하균 시장 권한대행을 중심으로 7개반 20명으로 구성된 재난피해자지원센터를 가동하고, 이틀 전 발생한 화재로 인해 전기 공급이 끊어진 아파트에 생필품을 지원하고 있다고 3일 밝혔다.

이 아파트에는 5000여 명(1430가구)이 거주하고 있는데, 지난 1일 오후 8시 쯤 지하기계실에서 화재가 발생했다. 수돗물 공급은 2일 오전부터 비상전력을 가동해 재개한 상황이다. 식수는 주민들에게 매일 지급되고 있다.

4가구(13명)는 시가 마련한 임시주거시설에서 지내고 있다. 329가구(1005명)가 시의 민간 시설 숙박료 지원에 신청했다.

시는 케이블 작업과 전원공급차단기 교체를 거쳐 6일쯤 안전성 검사를 시행하고 공용전기를 우선 공급한다는 방침이다. 고층에 거주하는 주민들의 불편이 커 보안등과 엘리베이터 운행부터 작동을 재개할 계획이다.

다만 아파트 단지 전체 전기 공급을 제어하는 분전반·배전반이 모두 불에 타면서 각 세대 전기 공급에는 다소 시일이 걸릴 것으로 예상된다. 완전 복구에는 2∼3주가 걸릴 수 있다는 예상도 나온다.

피해 주민을 위한 지역사회 도움이 이어지고 있다. 전국재해구호협회가 전날 주민 2000여 명분의 간식을 지원한 데 이어 세종시소상공인연합회도 이날까지 3000여 명분 간식을 지원했다. 노인회관은 음식 보관을 위해 302가구에 세대당 10㎏의 드라이아이스를 지원했다.

시 이통장협의회와 농협은행 세종본부, 조치원 라이온스클럽 등에서 음료수와 초코파이, 주먹밥 등을 지원했다.

국립과학수사연구원은 전날 화재 현장을 점검하고 화재 원인으로 추정되는 배전반을 회수해 분석하고 있다.

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