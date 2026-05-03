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“상시 주둔 부대 철수 땐 독일 지역경제에 타격”

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본문 요약

독일 정부는 도널드 트럼프 미국 행정부의 주독미군 5000명 철수 결정에 대해 "예상 가능한 조치"라며 비교적 차분한 반응을 보였다.

그러면서도 "유럽, 특히 독일에 미군이 주둔하는 것은 독일과 미국 모두의 이익에 부합한다"고 했다.

독일 일간 쥐트도이체차이퉁은 "미국이 독일에서 어느 부대를 철수할지 아직 확정되지 않았다"며 "다만 철수 발표에서 여단급 전투부대가 언급된 만큼, 현재 바이에른주 그라펜뵈어 인근 빌제크에 주둔 중인 제2기병연대가 영향을 받을 수 있다"고 했다.

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“상시 주둔 부대 철수 땐 독일 지역경제에 타격”

입력 2026.05.03 20:22

수정 2026.05.03 20:23

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  • 전현진 기자

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현지 언론 “가족도 함께 떠나” 우려

독 정부는 “예상 가능한 조치” 담담

약 1만명의 미군이 주둔하는 독일 람슈타인 공군기지에서 지난 3월9일(현지시간) 미 공군기가 이륙하고 있다. EPA연합뉴스

약 1만명의 미군이 주둔하는 독일 람슈타인 공군기지에서 지난 3월9일(현지시간) 미 공군기가 이륙하고 있다. EPA연합뉴스

독일 정부는 도널드 트럼프 미국 행정부의 주독미군 5000명 철수 결정에 대해 “예상 가능한 조치”라며 비교적 차분한 반응을 보였다. 지역사회에서는 경제적 충격을 우려하는 목소리가 나왔다.

보리스 피스토리우스 독일 국방부 장관은 2일(현지시간) DPA통신에 미군 감축 결정에 “예상 가능했다”며 “유럽인들이 안보에 더 큰 책임을 져야 한다”고 밝혔다. 그러면서도 “유럽, 특히 독일에 미군이 주둔하는 것은 독일과 미국 모두의 이익에 부합한다”고 했다.

독일 일간 쥐트도이체차이퉁(SZ)은 “미국이 독일에서 어느 부대를 철수할지 아직 확정되지 않았다”며 “다만 철수 발표에서 여단급 전투부대가 언급된 만큼, 현재 바이에른주 그라펜뵈어 인근 빌제크에 주둔 중인 제2기병연대가 영향을 받을 수 있다”고 했다. 제2기병연대는 약 4800명 규모 병력으로 구성된 독일 내 유일의 영구 배치 여단급 전투전력이다. SZ는 “영구 주둔 부대가 철수할 경우 상주 병사와 가족들이 지역사회를 떠나게 돼 경제적 타격이 훨씬 크다”고 분석했다.

유럽 최대 미군 훈련기지가 있는 그라펜뵈어의 경우 순환 배치 부대가 사라져도 훈련장을 폐쇄하지 않고 북대서양조약기구(나토) 회원국이 군사 훈련에 활용할 수 있다. 그러나 상시 주둔 중인 전투부대가 철수하면 지역경제에 타격이 있을 것으로 예상된다.

람슈타인미젠바흐시의 랄프 헤클러 시장은 독일 공영방송 도이체벨레에 람슈타인 공군기지를 미국 본토 밖 “최대 규모의 미국인 공동체”라고 소개했다. 현재 기지에는 군인과 가족 등 약 4만5000명이 거주하고 있으며, 연간 약 20억달러(약 3조원)가 지역경제에 유입될 만큼 경제적 비중도 크다고 설명했다.

람슈타인 기지가 속한 라인란트팔츠주의 알렉산더 슈바이처 주지사는 DPA통신에 “이번 발표가 우리 주에도 영향을 미칠까 심각하게 우려된다”고 말했다. 차기 주지사로 당선된 고든 슈나이더도 “단순히 안보 정책 협력 문제가 아니다. 주둔 군대는 경제적 문제이기도 하다”고 밝혔다.

유럽연합(EU)에서도 우려의 목소리가 나온다. EU 집행위원회 대변인은 이날 폴리티코에 미군의 유럽 주둔이 “나토의 억지력과 방어에 상당한 기여를 하고 있다”며 나토 회원국이기도 한 EU 23개 회원국의 “집단 방위의 토대”를 이루고 있다고 밝혔다.

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