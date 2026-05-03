반도체 14% 성장할 때 나머지는 0.2%…산업 간 양극화 극심

제조업 생산 ‘제자리’…서비스업, 금융만 웃고 내수 민감 업종 ‘마이너스’

중동분쟁 등 대외 악재 속에서도 지난 1분기 한국 경제가 ‘깜짝’ 성장했지만 반도체를 제외하면 제조업 생산이 사실상 제자리걸음을 했다. 서비스업도 금융권 생산만 느는 등 ‘산업 간 양극화’가 한층 심화한 것으로 나타났다.



3일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 산업활동동향을 보면 지난 1분기 제조업 생산(계절조정·잠정)은 전 분기보다 3.0% 증가했다. 이는 2020년 4분기(3.6%) 이후 5년여 만에 최대 상승폭이다. 문제는 반도체를 제외한 성적표를 보면 제자리걸음이라는 데 있다.



1분기 반도체 생산은 전 분기 대비 14.1%를 기록하며 경제성장을 주도했다. 반도체 생산 증가율은 2023년 2분기(19.0%) 이후 가장 높은 수준이었다.



반도체를 걷어낸 나머지 제조업 생산 증가율은 0.2%에 그쳤다. 반도체 제외 제조업 생산은 지난해 1분기 -0.1%, 2분기엔 0.3% 소폭 증가했으나 3분기 -0.2%, 4분기 -0.5%로 2개 분기 연속 감소했다.



서비스업도 업종별 차별화가 뚜렷했다. 자산시장 호조에 힘입은 금융·보험업 생산은 전 분기보다 4.7% 증가하며 2022년 3분기(4.9%) 이후 14분기 만에 최대폭으로 늘었다.



반면 내수 경기에 민감한 숙박·음식점업은 1.3% 감소하며 2024년 3분기(-1.4%) 이후 1년 반 만에 가장 큰 낙폭을 보였다. 예술·스포츠·여가 서비스업 역시 3.2% 줄어들었다.



강창모 한양대 경영대학 교수는 “반도체 산업은 기술·자본 집약적이고 글로벌 공급망을 통해 운영되기 때문에 생산과 수출이 늘어도 국내 고용이나 내수 진작으로 이어지는 데 제약이 있다”며 “고부가가치 산업과 생활밀착형 서비스업 간 생산성 격차는 장기적으로 임금과 고용 안정성의 양극화로 고착될 수 있다”고 말했다.

