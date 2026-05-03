“아빠도 ‘태아 산재’ 인정 대상이 될 순 없나요?”

내달 행정소송…법원 첫 해석 예정 현행법상 ‘임신 중 근로자’만 대상 독성물질 노출 후 자녀 유전적 기형

아버지에게 ‘태아산재법’(산재보험법 개정안)을 적용할 수 있는지가 쟁점인 행정소송이 다음달 본격 시작된다. 태아산재법은 임신 중인 노동자가 업무 중 유해환경에 노출돼 자녀가 선천 질환을 안고 태어났을 때 태아의 산재를 인정해 보상하는 내용이다.



3일 법조계에 따르면, 서울행정법원 행정10부(재판장 정은영)는 정모씨가 자신의 태아 산재를 인정하지 않은 근로복지공단의 처분에 불복해 제기한 ‘요양급여 불승인 처분 취소’ 소송의 첫 변론을 다음달 17일 진행한다.



정씨는 삼성전자 LCD사업부(현 삼성디스플레이)에서 2004년부터 약 7년간 설비 유지·보수를 담당하는 엔지니어로 근무했다. 정씨는 재직 중 아산화질소와 암모니아, 산화아연 등 생식독성 물질에 노출됐다. 2008년 태어난 정씨 자녀는 눈과 귀, 심장 등에 유전성 기형이 나타나는 ‘차지증후군’을 2011년 진단받았다. 정씨는 2021년 근로복지공단에 태아 산재를 인정해달라며 요양급여를 신청했다.



근로복지공단 업무상질병판정위원회는 “자녀의 차지증후군은 정씨 업무와 상당한 인과관계가 인정된다”며 업무상 질병을 인정했다. 그러나 근로복지공단은 “태아산재법상 ‘임신 중 근로자’에 정씨가 해당하지 않는다”며 요양급여 불승인 처분을 내렸다. 정씨는 지난 3월 공단을 상대로 불복 소송을 냈다.



법원은 이번에 아버지의 태아 산재 적용에 대한 첫 해석을 내놓을 것으로 보인다. 공단 측은 최근 법원에 제출한 서면에서 “원고(정씨)는 건강 손상 자녀의 ‘아버지’에 해당한다”며 “아버지는 태아 산재의 당사자가 아니다”라는 기존 입장을 유지했다. 반면 정씨 측은 “태아산재법 입법 취지는 산업 위험으로 인한 자녀의 건강 손상을 사회보험 체계 안에서 보호하려는 데 있다”며 “그 위험이 어머니의 신체를 경유했는지, 아버지의 생식세포를 경유했는지는 결과의 보호 필요성에 본질적인 차이를 발생시키지 않는다”고 주장했다.



태아산재법은 2022년 마련됐다. 그러나 자녀 질병의 인과관계를 인정받기 어려워 ‘희망고문’에 가깝다는 비판을 받고 있다. 정씨 사례처럼 아버지를 통한 태아 산재를 법에 명확하게 명시하지 않은 점도 입법 미비라는 지적을 받는다. 아버지와 어머니를 구분하지 않고 태아 산재를 인정하는 내용의 산재보험법 개정안은 2024년 10월 발의돼 국회에 계류 중이다.

