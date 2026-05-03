크루즈 활성화에…부산, 외국인 관광객 1분기 100만명 ‘최단 기간 돌파’

대만 관광객 최다…중·일 뒤이어 지출액, 전년 동기보다 26% 증가 올해 ‘400만명 목표’ 달성 가능성

부산을 방문한 외국인 관광객이 역대 최단 기간 100만명을 돌파한 것으로 확인됐다. 5월 초 중국과 일본의 연휴가 겹치며 양국의 관광객이 폭발적으로 늘어날 것으로 예상되면서 올해 외국인 관광객 400만명 돌파도 실현 가능한 목표가 되고 있다.



3일 부산시에 따르면 올 1분기 외국인 관광객 수는 102만3946명으로 집계됐다. 공식 통계를 시작한 2014년 이후 가장 빠른 기간 100만명 돌파다. 국가별로는 대만(20만8984명) 관광객이 가장 많았다. 중국(19만7958명·홍콩 제외)과 일본(13만217명)이 뒤를 이었다.



외국인들이 쓰고 가는 돈도 점차 늘고 있다. 올해 1분기 외국인 관광 지출액은 2355억원으로, 전년 동기보다 26.4% 증가했다. 롯데몰 동부산점의 1~3월 외국인 매출은 지난해 같은 기간보다 120% 올랐다. 신세계 센텀시티점의 올 1분기 외국인 관광객 수와 매출은 지난해 같은 기간보다 80% 이상 늘었다.



부산시 관계자는 “크루즈 활성화로 중화권 관광객이 급격히 늘어나고 있다”고 말했다. 실제 부산시가 교통카드와 관광지 입장권을 합쳐 내놓은 ‘비짓부산패스’는 올해 1~2월에만 6만2444장이 팔렸다. 이는 지난해 같은 기간 판매량(3만7863장)보다 65%가량 늘어난 수치다.



부산시는 일본의 골든위크(4월29일~5월6일)와 중국 노동절 연휴(5월1~5일) 동안 부산에 4만명에 달하는 중·일 관광객이 찾아올 것으로 추산한다. 시는 지난달 일본 도쿄와 오사카에서 골든위크 관광 로드쇼를 진행했다. 중국에서는 온라인 여행사 연계 판촉 활동을 통한 여행객 유치에 나섰다.



시는 남포동 등 원도심과 해수욕장을 활용해 외국인 관광객의 체류 시간을 확대하는 데 중점을 둘 계획이다. 부산관광공사와 함께 남포동 일대를 돌면서 미션을 수행하는 ‘더 스카우트 in 부산’, 매주 토·일요일 부산 해수욕장에서 진행하는 요가, 필라테스 등 운동 프로그램 등을 준비했다. 나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “다음달 방탄소년단(BTS) 공연을 계기로 2분기에도 외국인 관광객 유입 증가세를 이어나갈 것”이라고 전망했다.

