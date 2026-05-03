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본문 요약

'마약왕' 박왕열에게 필로폰 등 100억 원대 마약류를 공급한 혐의로 태국에서 강제 송환된 최모 씨가 구속됐다.

또 구속된 최씨를 상대로 박왕열과의 거래 규모와 정확한 범죄 수익을 확인하고, 최씨의 여권법 위반 혐의 등도 수사할 계획이다.

최씨는 2019년부터 필로폰 22㎏ 등 총 100억 원에 달하는 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의를 받는다.

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‘마약왕’ 박왕열에 100억 원 대 필로폰 등 공급 혐의··· ‘청담사장’ 구속

입력 2026.05.03 20:55

수정 2026.05.03 20:58

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  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘마약왕’으로 불리는 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모(51) 씨가 3일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 경기도 수원시 장안구 경기남부경찰청 마약ㆍ국제범죄수사대에서 나오고 있다. 연합뉴스

‘마약왕’으로 불리는 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모(51) 씨가 3일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 경기도 수원시 장안구 경기남부경찰청 마약ㆍ국제범죄수사대에서 나오고 있다. 연합뉴스

‘마약왕’ 박왕열에게 필로폰 등 100억 원대 마약류를 공급한 혐의로 태국에서 강제 송환된 최모(51) 씨가 구속됐다.

수원지법 영장당직 박소영 판사는 이날 오후 3시 30분께 마약류관리법 위반 등 혐의를 받는 최씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 구속영장을 발부했다.

박 판사는 “도주 및 증거 인멸의 우려가 있다”며 영장 발부 사유를 밝혔다.

최씨는 경찰 조사에서 다른 마약 관련 혐의는 일부 인정했으나, 박왕열과의 관계는 “모르는 사람”이라며 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌다.

경찰은 태국 현지에서 확보한 휴대전화 13대 등을 압수해 디지털포렌식 하는 등 수사에 속도를 내고 있다. 또 구속된 최씨를 상대로 박왕열과의 거래 규모와 정확한 범죄 수익을 확인하고, 최씨의 여권법 위반 혐의 등도 수사할 계획이다.

최씨는 2019년부터 필로폰 22㎏ 등 총 100억 원에 달하는 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의를 받는다.

텔레그램에서 ‘청담’, ‘청담사장’ 등 활동명을 사용한 최씨는 청담동에 거액의 부동산을 소유하고 슈퍼카를 타고 다니는 등 호화 생활을 했다.

경찰은 지난 3월 25일 필리핀에서 강제 송환된 박왕열을 수사하는 과정에서 최씨가 마약 공급책이라는 단서를 확보했다. 이어 최씨가 태국에 거주 중이라는 사실을 확인하고, 현지 경찰과 공조해 지난달 10일 검거했다.

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