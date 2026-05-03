EU “미, 자동차 보복관세 25% 무역합의 어겨” 대응 경고

외교 갈등 이어 무역 갈등 격화

유럽연합(EU)이 도널드 트럼프 미국 대통령의 EU산 자동차 관세 인상 발표에 맞서 “미국이 무역 합의를 어기면 대응에 나설 수 있다”고 경고했다. 미국과 EU 간 무역 갈등이 다시 격화될 분위기다.



1일(현지시간) 로이터·DPA 통신 등에 따르면 EU 집행위원회는 “EU는 미국과의 무역 합의를 준수하고 있다”며 미국의 관세 인상 시 대응 조치에 나설 수 있다고 밝혔다.



앞서 트럼프 대통령은 SNS 트루스소셜에 “우리는 EU와 무역 합의를 했지만, 그들은 이를 지키지 않았다”며 이번주부터 EU산 승용차와 트럭에 부과하는 관세를 기존 15%에서 25%로 올리겠다고 발표했다.



EU 집행위 대변인은 “우리는 여전히 예측 가능하고 상호 호혜적인 유럽·미국 관계를 원한다”며 “EU는 통상적인 입법 절차에 따라 합의 내용을 이행 중”이라고 반박했다. 베른트 랑게 유럽의회 무역위원장도 엑스에 “이번 결정은 미국이 얼마나 신뢰할 수 없는 상대인지를 보여준다”며 “가까운 파트너를 이런 식으로 대해서는 안 된다. 이제 EU도 우리의 입지를 바탕으로 최대한 명확하고 단호하게 대응할 수밖에 없다”고 썼다.



미국과 EU는 지난해 7월 무역 합의를 통해 자동차를 포함한 대부분의 EU산 제품에 대한 미국의 관세를 15%로 낮추기로 했다. EU는 미국 공산품 관세를 철폐하고, 미국산 농산물의 EU 시장 접근을 확대하기로 했다.



하지만 이후 트럼프 대통령의 그린란드 편입 요구, 유럽 국가들에 대한 관세 압박, 미 대법원의 관세 무효 판결 등이 이어지면서 EU 내에서는 합의 이행 속도가 늦어졌다.



유럽의회는 지난 3월 무역협정 승인 과정에서 “미국이 합의를 지키지 않을 경우 EU가 자국 산업과 경제적 이익을 보호할 수 있다”는 내용의 수정 조항을 추가하기도 했다.



트럼프 대통령의 관세 인상 발표는 최근 미·이란 전쟁을 둘러싼 미국·EU 간 외교 갈등과 맞물려 있다. 미국은 호르무즈 해협 개방을 위해 유럽 국가들에 군함 파견을 요구했지만, 주요 유럽 국가들은 이를 거부했다. 트럼프 대통령은 유럽 안보의 핵심 축인 북대서양조약기구(나토)를 “종이호랑이”라고 비난하며 탈퇴 가능성까지 거론한 상황이다.

