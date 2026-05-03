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HD현대일렉트릭, 친환경 고압차단기 승인 완료…“스웨덴 변전소에 공급”

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본문 요약

HD현대일렉트릭은 국내 최초로 개발한 '육불화황 프리 고압차단기' 145㎸ 제품이 최종 승인시험을 마치고 스웨덴 전력기업이 운영하는 변전소에 공급된다고 3일 밝혔다.

2032년부터는 145㎸를 초과하는 고압차단기에는 SF6 사용이 전면 금지될 예정이라 신규 전력기기 시장에서 SF6 프리 제품의 수요는 지속해서 증가할 것으로 HD현대일렉트릭은 전망했다.

HD현대일렉트릭은 SF6 프리 고압차단기 제품 포트폴리오를 넓혀가고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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HD현대일렉트릭, 친환경 고압차단기 승인 완료…“스웨덴 변전소에 공급”

입력 2026.05.03 21:14

수정 2026.05.03 21:15

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  • 김경학 기자

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HD현대일렉트릭은 국내 최초로 개발한 ‘육불화황(SF6) 프리 고압차단기’ 145㎸(킬로볼트) 제품이 최종 승인시험을 마치고 스웨덴 전력기업이 운영하는 변전소에 공급된다고 3일 밝혔다.

SF6 프리 고압차단기는 대표적인 불소계 온실가스인 SF6를 쓰지 않는 친환경 전력기기로 분류된다. SF6는 우수한 절연·차단 성능으로 고압 전력기기에 널리 쓰였지만, 지구온난화지수(GWP)가 이산화탄소의 2만3500배에 달해 각국의 규제 대상이 되고 있다.

유럽연합(EU)은 2024년부터 SF6를 포함한 불소계 온실가스 사용 규제를 단계적으로 강화하고 있다. 2032년부터는 145㎸를 초과하는 고압차단기에는 SF6 사용이 전면 금지될 예정이라 신규 전력기기 시장에서 SF6 프리 제품의 수요는 지속해서 증가할 것으로 HD현대일렉트릭은 전망했다.

HD현대일렉트릭은 SF6 프리 고압차단기 제품 포트폴리오를 넓혀가고 있다. 현재 72.5㎸, 145㎸, 170㎸ 제품 개발을 완료했다.

2028년에는 SF6 프리 고압차단기 전 제품군 개발을 마무리하고 본격적인 수주 확대에 나설 계획이다. 특히 유럽 시장에서 잠재 수요가 가장 큰 것으로 관측되는 420㎸ 제품은 올해 상반기까지 개발을 마친다는 방침이다.

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