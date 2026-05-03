‘시총 1조’ 넘는 국내 상장사 사상 처음 400곳 돌파했다

국내 증시 시총 6000조원 시대 ‘10조원’ 이상 상장사는 79곳

국내 증시가 연일 사상 최고치를 경신하는 가운데 시가총액 1조원이 넘는 ‘1조 클럽’ 상장사도 사상 처음 400곳을 돌파했다.



3일 한국거래소에 따르면 지난달 29일 기준 시가총액 1조원 이상 상장사(우선주 포함)는 총 405곳으로 집계됐다. 시장별로는 코스피 267곳, 코스닥 137곳, 코넥스 1곳이다.



시가총액 10조원 이상 상장사는 79곳으로 나타났다.



미국의 이란 공격 개시 직전인 지난 2월27일 기준 1조 클럽은 377곳, ‘10조 클럽’은 78곳이었는데 이를 훌쩍 넘어선 것이다.



1조 클럽 상장사 수는 2015년 5월20일(201곳) 200곳을 넘어선 뒤 약 10년이 지난 2025년 7월16일(302곳) 300곳을 넘겼다. 이후 불과 약 9개월 만에 400곳을 돌파했다.



국내 증시가 이란 전쟁 등 지정학적 불확실성 속에서도 반도체 기업 실적 기대감 등으로 연일 상승세를 보인 게 배경이 된 것으로 풀이된다. 국내 증시 전체 시가총액도 지난달 27일 사상 처음으로 6000조원을 돌파한 상황이다.



시총 상위 종목은 반도체주가 차지했다. 삼성전자가 약 1289조원으로 1위를 기록했고 SK하이닉스가 약 917조원으로 2위, 삼성전자우가 약 127조원으로 3위에 놓였다. SK스퀘어(약 111조원), 현대차(약 109조원), LG에너지솔루션(약 108조원)이 뒤를 이었다.



유진로봇(약 9997억원), 원익QnC(약 9995억원), 세아제강지주(약 9940억원) 등도 조만간 1조 클럽에 들어올 것으로 기대된다.

