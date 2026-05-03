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이혼 한달여 만에··· 울산서 60대 남성이 전처 살해하고 투신

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본문 요약

울산의 한 아파트에서 60대 남성이 전처를 살해한 뒤 투신해 숨지는 사건이 일어났다.

신고를 받고 경찰과 소방 당국이 출동했지만, A씨는 신고한지 2분 만에 아파트에서 투신해 숨진 상태였다.

A씨가 거주하는 아파트 거실에서는 전처 B씨가 흉기에 찔려 쓰러진 채 발견됐다.

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이혼 한달여 만에··· 울산서 60대 남성이 전처 살해하고 투신

입력 2026.05.03 21:23

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰 마크. 경향신문 자료사진

경찰 마크. 경향신문 자료사진

울산의 한 아파트에서 60대 남성이 전처를 살해한 뒤 투신해 숨지는 사건이 일어났다.

울산 북부경찰서는 3일 오전 11시 48분쯤 “아내를 죽였다”는 112신고가 접수됐다고 밝혔다. 신고를 받고 경찰과 소방 당국이 출동했지만, A씨는 신고한지 2분 만에 아파트에서 투신해 숨진 상태였다.

A씨가 거주하는 아파트 거실에서는 전처 B씨가 흉기에 찔려 쓰러진 채 발견됐다. B씨는 119 구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.

경찰은 이들이 지난달 초 이혼한 것으로 파악하고 있다. 이날 B씨가 짐 정리를 위해 A씨의 집을 찾아갔다가 변을 당한 것으로 경찰은 보고 있다. 아파트 주변 CCTV 확인 결과 B씨가 강제로 끌려간 정황은 발견되지 않았다.

경찰 관계자는 “과거 잠정 조치의 일환으로 스마트워치를 지급했던 이력이 있다”며 “다만 지난해 8월 잠정 조치가 해제된 후 두 사람은 정상적인 이혼 절차를 밟은 상태였다”고 설명했다.

경찰은 피의자 A씨가 사망함에 따라 ‘공소권 없음’으로 사건을 종결할 예정이다.

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