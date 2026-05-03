엄마 둘, 아이 다섯…조립식 가족의 시골살이

KBS1 ‘인간극장’

경남 함양의 한 집에는 엄마 둘에 아이 다섯이 산다. 식구는 김진경씨(37)의 아들 성현(11), 성호(9), 성준(7)과 김소람씨(38)의 딸 서아(11)와 슬아(8)다. 4일 방송되는 KBS 1TV <인간극장>은 남남이지만 서로 부대끼고 사는 이 조립식 가족을 찾아간다.



삼형제의 아빠 윤재진씨(46)는 경기 오산에서 환경미화원으로 일하고, 두 자매의 아빠 이도겸씨(43)는 경기 화성에서 골프연습장을 운영한다. 두 가족은 생계 때문에 주말에만 함양을 찾는 아빠들의 빈자리를 서로 채우고 산다.



이들을 이어준 건 교육비는 물론 집세까지 지원해준다는 폐교 위기의 학교였다. 진경씨네는 밤에는 대리운전을 겸하던 남편 윤씨가 과로로 쓰러지며 시골살이에 눈을 돌렸다. 소람씨네는 학교에 가는 걸 우울해하는 아이들을 위해 함양행을 택했다.



두 엄마는 아침이면 아이들을 입히고 씻겨 학교에 보낸다. 진경씨가 읍내 마트로 출근하면 소람씨는 집안일을 맡는다. 서로 위하며 아이들을 함께 키우는 이들의 일상이 펼쳐진다. 오전 7시50분 방송.

