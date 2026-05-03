정청래·하정우, 초1에 ‘오빠라고 해보라’…야당 “낯뜨거워” 하정우 “아이와 부모님께 사과”

정청래 더불어민주당 대표가 3일 부산에서 선거운동을 하던 중 초등학교 1학년 여학생에게 부산 북갑 민주당 후보인 하정우 전 청와대AI미래기획수석을 향해 “오빠”라고 해보라고 한 것에 대해 국민의힘 등 야권의 비판이 쏟아졌다. 정 대표와 하 후보는 논란이 계속되자 “송구하다”는 입장을 밝혔다.

정 대표는 이날 입장문을 통해 “구포시장 방문 과정의 상황과 관련하여 아이가 논란의 중심에 서게 되어 상처받으셨을 아이와 아이의 부모님께 송구합니다”라고 밝혔다.

하 후보도 입장문을 통해 “지역 주민들을 만나는 과정에서 아이가 논란의 중심에 서게 됐다”며 “상처받으셨을 아이와 부모님께 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다. 하 후보는 “더욱 조심해서 낮고 겸손한 자세로 주민분들을 만나겠다”고 밝혔다.

온라인 커뮤니티 등에 공개된 영상을 보면 정 대표는 부산 구포시장에서 하 전 수석과 선거운동을 하던 중 한 어린이를 만나 “몇 학년이에요”라고 물은 뒤 “여기 정우 오빠. 오빠 해봐요, 오빠 해봐요”라고 말했다. 하 후보도 “오빠”라고 말했다. 이후 두 사람은 어린이와 기념사진을 찍었다.

국민의힘 등 야권에서는 ‘오빠’ 발언에 대한 비판이 쏟아졌다. 국민의힘 소속으로 부산 북갑 출마를 선언한 박민식 전 국가보훈부 장관은 페이스북에 “정청래 민주당 대표, 초등학생에게 하정우 전 수석을 오빠라 부르라니, 북구 미래를 만들러 왔다는 게 초등학생에게 오빠 소리를 듣는 것이냐”며 “이게 민생을 살피러 온 정치인의 입에서 나올 소리냐”고 적었다.

무소속 한동훈 전 국민의힘 대표도 페이스북에 “자기들 어린 자녀가 처음 보는 50대, 60대 남성 둘에게 둘러싸여 저런 행동 당해도 괜찮습니까”라고 적었다.

성일종 국민의힘 의원은 페이스북에 “딸 가진 아빠로서 한마디 안 할 수가 없다”며 “62세 정청래 대표와 50세 하정우 후보가 초등학교 1학년 여자아이에게 ‘오빠라고 불러보라’고 강요하는 모습은 참 낯뜨겁다”고 적었다.