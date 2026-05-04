월요일 전국 대체로 ‘맑음’…미세먼지도 ‘좋음’

월요일인 4일 전국이 대체로 맑겠으나, 강원도와 충북, 경북은 흐리다가 오전부터 맑아지겠다.

기상청은 이날 “오늘(4일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 강원도와 충북, 경북은 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다”고 밝혔다. 오는 5일과 6일도 전국이 대체로 맑겠다.

아침(오전 6~9시)까지 충북북부와 경북북부에, 오전(9~12시)까지 강원도에 비가 내리는 곳이 있겠다.강원산지에는 비 또는 눈이 내리겠다. 예상 강수량은 강원도 5㎜ 안팎, 충북북부와 경북북부 5㎜ 미만이다.

이날 낮 기온은 17~21도로 예보됐다. 오는 5일까지 기온은 평년과 비슷하거나 조금 낮겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 8.7도, 인천 9.9도, 수원 8.6도, 춘천 9.7도, 강릉 9.6도, 청주 10.0도, 대전 9.5도, 전주 9.3도, 광주 9.7도, 제주 12.3도, 대구 12.7도, 부산 12.9도, 울산 12.2도, 창원 12.6도 등이다.

오는 5일과 6일은 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 클 예정이다.

미세먼지 농도는 새벽부터 청정한 북서 기류가 유입돼 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.