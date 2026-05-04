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보수야권 수도권 광역후보 회동…민주 ‘조작기소 특검’ 대응

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본문 요약

국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보, 개혁신당 조응천 경기도지사 후보와 김정철 서울시장 후보가 4일 더불어민주당의 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안'에 대응하기 위해 만난다.

회동 참석자는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보를 비롯해 개혁신당의 김정철 서울시장 후보와 조응천 경기도지사 후보로 알려졌다.

다만 양향자 국민의힘 경기도지사 후보는 개혁신당 조 후보가 제안한 '조작기소 특검' 공동 대응 회동에는 참석하지 않을 것으로 전해졌다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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보수야권 수도권 광역후보 회동…민주 ‘조작기소 특검’ 대응

입력 2026.05.04 07:24

수정 2026.05.04 09:20

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  • 강연주 기자

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6·3 지방선거 서울시장에 도전하는 오세훈 서울시장이 지난달 22일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 사진공동취재단

6·3 지방선거 서울시장에 도전하는 오세훈 서울시장이 지난달 22일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 사진공동취재단

국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보, 개혁신당 조응천 경기도지사 후보와 김정철 서울시장 후보가 4일 더불어민주당의 ‘윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안’에 대응하기 위해 만난다.

이날 회동은 전날 조응천 개혁신당 후보의 제안에 국민의힘 후보들이 호응하면서 성사됐다. 이들은 더불어민주당이 지난달 30일 발의한 ‘조작기소 특검법’ 추진을 막기 위해 공동 대응이 필요하다는 데 뜻을 모으고, 이날 오전 서울 여의도 모처에서 만나 구체적인 대응 방안을 논의할 것으로 알려졌다.

회동 참석자는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보를 비롯해 개혁신당의 김정철 서울시장 후보와 조응천 경기도지사 후보로 알려졌다.

양향자 국민의힘 경기도지사 후보는 개혁신당 조 후보가 제안한 회동에는 참석하지 않을 것으로 전해졌다. 양 후보는 회동 직전 오세훈·유정복 후보 등 자당 수도권 후보들과 별도로 만나 오는 8일 중앙선거대책위원회 출범 전에 수도권 공동 선거 전략을 논의할 계획이다.

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