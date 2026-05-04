보수야권 수도권 광역후보 회동…민주 ‘조작기소 특검’ 대응

국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보, 개혁신당 조응천 경기도지사 후보와 김정철 서울시장 후보가 4일 더불어민주당의 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안'에 대응하기 위해 만난다.

회동 참석자는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보를 비롯해 개혁신당의 김정철 서울시장 후보와 조응천 경기도지사 후보로 알려졌다.

다만 양향자 국민의힘 경기도지사 후보는 개혁신당 조 후보가 제안한 '조작기소 특검' 공동 대응 회동에는 참석하지 않을 것으로 전해졌다.