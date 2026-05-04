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방과 후에 놀고 싶은데…실제로는 “학원가요”

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본문 요약

우리나라 아동·청소년 10명 중 4명은 학교가 끝난 뒤 친구들과 놀고 싶어하지만, 절반 이상이 학원에 가는 등 놀 권리가 충분히 보장되지 못하는 것으로 나타났다.

놀이터나 PC방 등에서 친구들과 놀기를 희망하는 경우는 42.9%에 달했지만, 실제로 방과 후에 친구들과 노는 경우는 18.6%에 그쳐 차이가 24.3%p였다.

집에서 숙제하기를 희망 활동으로 꼽은 비율은 18.4%, 실제는 35.2%였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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방과 후에 놀고 싶은데…실제로는 “학원가요”

입력 2026.05.04 07:45

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울시 한 초등학교 운동장. 서성일 선임기자

서울시 한 초등학교 운동장. 서성일 선임기자

우리나라 아동·청소년 10명 중 4명은 학교가 끝난 뒤 친구들과 놀고 싶어하지만, 절반 이상이 학원에 가는 등 놀 권리가 충분히 보장되지 못하는 것으로 나타났다.

4일 아동권리보장원의 ‘2025 아동분야 주요통계’를 보면 아동종합실태조사와 사회조사 등을 토대로 국내 아동 관련 주요 지표를 파악한 결과 이같이 나타났다. 방과 후 활동으로 학원이나 과외를 희망하는 경우는 25.2%에 불과했지만, 실제로는 54.0%가 학원에 가거나 과외를 받고 있었다. 차이가 28.8%포인트(p)에 달해 희망과 실제 활동의 간극이 컸다.

놀이터나 PC방 등에서 친구들과 놀기를 희망하는 경우는 42.9%에 달했지만, 실제로 방과 후에 친구들과 노는 경우는 18.6%에 그쳐 차이가 24.3%p였다. 집에서 숙제하기도 격차가 컸다. 집에서 숙제하기를 희망 활동으로 꼽은 비율은 18.4%, 실제는 35.2%였다.

이번 통계엔 2020년, 2022년, 2024년에 실시된 사회조사를 토대로 국내 청소년(13~18세)이 고민하는 주요 문제도 담겼다. 이 기간 청소년의 고민 1순위는 줄곧 성적, 적성과 같은 ‘공부’였다. 그다음 고민은 2020년에는 ‘직업’이었으나 2022년부터 ‘외모’로 바뀌었고, 2024년에도 외모가 2순위를 차지했다.

2020년에는 공부(74.6%·복수응답), 직업(42.9%), 외모(38.6%), 친구(27.0%) 순으로 꼽았지만 2024년에는 공부(76.1%), 외모(42.2%), 직업(36.7%), 친구(34.0%) 순이었다.

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