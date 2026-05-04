북한, 일본 3대 안보문서 개정 추진에 “국제평화에 대한 도전”

북한이 4일 방위력 강화와 방위비 증액을 골자로 한 일본 3대 안보 문서 개정 추진 움직임에 “국제평화와 인류에 대한 노골적인 도전”이라고 비판했다.

북한 조선중앙통신과 노동신문은 이날 ‘전쟁국가, 전쟁상인으로의 진화는 옛 대일본제국의 수치스러운 비운을 재현할 뿐이다’라는 제목의 기사를 싣고 이같이 밝혔다.

매체들은 일본의 안보 문서 개정 방침에 대해 “이 모든 것은 전쟁국가, 전쟁상인으로의 진화를 가속화하여 옛 제국시대를 기어이 되살리려는 신군국주의, 복수주의의 뚜렷한 발로”라며 “국제평화와 인류에 대한 노골적인 도전”이라고 적었다.

이어 일본이 수정하려는 3대 안보 문서의 중점 내용에 방위비 증가와 무기 수출 제한 취소, 군사력의 발전 등이 포함돼있다며 “살인 무기 수출에 몰두하는 목적은 순수 돈벌이가 아니라 군수산업의 부활과 자위대의 전쟁 수행 능력향상을 위한 것이라는 것은 두말할 필요도 없다”고 밝혔다.

매체들은 “혼란스러운 현 국제정세를 저들의 침략야망 실현을 위한 호기로 삼고 무분별하게 날뛰는 전범국의 광태는 기필코 분노한 국제사회의 무자비한 반격에 부딪히게 될 것”이라고 주장했다.

다카이치 사나에 정부는 태평양 진출을 확대하는 중국 등을 염두에 두고 국가안전보장전략과 국가방위전략, 방위력 정비계획 등 이른바 3대 안보 문서의 연내 개정을 추진하고 있다.