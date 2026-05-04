부천 초등학생 치과주치의사업 시행···검진비 4만8000원 지원

경기 부천시가 초등학교 4학년 등을 대상으로 치과주치의사업을 본격 운영한다.

부천시는 4일부터 11월 30일까지 초등학교 4학년과 같은 나이인 2016년생 아동을 대상으로 ‘초등학생 치과주치의사업’을 시행한다고 밝혔다.

초등학생 치과주치의사업은 영구치 배열이 완성되는 시기인 초등학교 4학년과 만 10세 학교 밖 청소년, 미등록 이주 아동을 대상으로 보건소와 학교, 치과 의료기관이 함께 추진하는 구강관리 사업이다.

참여 아동은 1인당 4만 8000원의 검진비를 지원받아 구강 검진과 구강 보건교육, 불소 도포를 받을 수 있다. 구강 상태에 따라 치아 홈 메우기와 치석 제거 등에 추가로 지원된다.

치과 진료를 원하는 아동은 ‘덴티아이경기’ 앱에서 문진표를 작성하고, 교육을 이수한 뒤 참여 치과에 예약하면 된다. 참여 치과는 부천에 있는 119개 치과이다.

송정원 부천시 보건소장은 “초등학생 치과주치의사업은 검진에 그치지 않고 교육과 예방 진료까지 함께 제공하는 것이 특징”이라며 “학교 밖 청소년과 이주 아동도 참여할 수 있는 만큼 많은 아동이 구강 관리를 받을 수 있길 바란다”고 말했다.