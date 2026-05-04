“왕이 중국 외교부장, 미얀마에서 아웅산 수치 만났다”

중국 외교 사령탑인 왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 지난달 미얀마를 방문해 아웅산 수치 미얀마 국가고문(81)을 만났다고 미얀마 독립매체 이라와디가 보도했다.

4일 보도에 따르면 왕 부장은 지난달 25~26일 이틀간의 미얀마 방문 기간 동안 가택연금 중인 수치 여사를 지정된 숙소에서 만났다. 이라와디는 미얀마 경찰청장인 야르 피아에 중장을 비롯해 내무부와 외교부 관계자들이 참석했다고 소식통 두 명을 인용해 보도했다. 회의는 비공개로 진행됐으며 녹음 등이 금지됐다고도 전했다.

이라와디는 만남과 관련한 구체적인 내용은 공개되지 않았으며, 중국 측이 수치 고문의 상황과 관련해 미얀마 정부에 일종의 요구를 했을 가능성이 있다는 관측이 제기됐다고 이 매체는 전했다.

왕 부장은 지난달 25일 미얀마 수도 네피도를 방문해 군사정권 수장에서 민간인 대통령에 오른 민 아웅 흘라잉 대통령을 만나 미얀마 정권에 대한 지지·협력 의지를 표명한 바 있다.

미얀마 정부는 이후 지난달 30일 수치 고문에 대한 가택연금 전환을 발표했다. 남은 형량을 교도소가 아닌 지정된 거주지에서 복역하도록 감형한다는 것이다. 수치 고문은 2021년 군사 쿠데타로 정권을 잃고 군부에 체포된 뒤 5년여 동안 외부와 단절된 채 수감 생활을 해왔다. 부정선거·부패 등의 혐의로 징역 33년형을 선고받았으며 여러 차례에 걸친 감형에도 10년 이상의 형기가 남은 것으로 전해졌다.

시진핑 중국 국가주석은 2020년 미얀마를 방문했을 당시 사실상 국가 지도자였던 수치 고문을 만났다. 수치 고문도 2016년부터 2021년까지 국가고문으로 재임하는 동안 중국을 세 차례 방문해 시 주석과 만난 바 있다.

린젠 중국 외교부 대변인은 지난달 30일 정례브리핑에서 왕 부장이 수치 여사를 만났는지 여부를 묻는 질문에 “수치 고문은 중국의 오랜 친구이며, 중국은 항상 그의 상황에 관심을 가져왔다고 밝혔다”며 “우호적인 이웃 국가로서 중국은 미얀마가 자국의 상황에 맞는 발전 경로를 추구하도록 지지하며, 미얀마의 모든 당사자들이 더욱 폭넓고 견고하며 지속적인 평화와 화해를 이루도록 지원한다”고 말했다.