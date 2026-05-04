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이재명 대통령의 국정 지지율이 전주보다 2.7%포인트 하락한 59.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 4일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 27~30일 전국 18세 이상 2006명을 대상으로 시행해 이날 공개한 여론조사 결과를 보면, 이 대통령 국정수행에 대한 긍정 평가는 59.5%로 지난주 같은 조사보다 2.7%포인트 하락했다.

부정 평가는 1.6%포인트 상승한 35.0%였다.

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이 대통령 지지율 59.5%…8주만에 50%대 하락

입력 2026.05.04 09:32

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 지난 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 기념사하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 지난 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 기념사하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정 지지율이 전주보다 2.7%포인트 하락한 59.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 4일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 27~30일 전국 18세 이상 2006명을 대상으로 시행해 이날 공개한 여론조사 결과를 보면, 이 대통령 국정수행에 대한 긍정 평가는 59.5%로 지난주 같은 조사보다 2.7%포인트 하락했다. 부정 평가는 1.6%포인트 상승한 35.0%였다. 국정수행 긍정 평가가 2주째 하락세를 기록하며 지난 3월1주 조사(58.2%) 이후 처음으로 50%대로 다시 내려왔다.

리얼미터는 “고유가·고환율·물가 상승 등 민생 경제의 부담이 가중된 가운데 정동영 통일부 장관의 안보 발언 논란과 노사 갈등 등 정국 불안 요소가 복합적으로 겹치며 하락한 것으로 보인다”고 분석했다. 또 “특히 생활경제 민감 계층과 중도층의 이탈이 두드러졌으며 정책 성과보다 불안정한 환경이 부정 평가의 주된 요인으로 작용한 것으로 풀이된다”고 밝혔다.

지역별로 보면 이 대통령 지지율은 인천·경기에서 8.0%포인트 크게 하락했다. 대전·세종·충청에서도 2.3%포인트 하락한 반면 서울에선 1.6%포인트 상승했다. 연령별로는 20대에선 6.4%포인트 오른 반면 나머지 연령대에선 모두 하락했다. 이념 성향별로는 보수층에선 2.9%포인트, 중도층은 2.8%포인트 하락했다. 진보층에선 1.8%포인트 올랐다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 29~30일 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 진행해 이날 공개한 정당 지지도 조사에 따르면 더불어민주당은 48.6%로 전주 대비 2.7%포인트 하락했다. 국민의힘은 0.9%포인트 오른 31.6%였다. 조국혁신당은 1.5%포인트 오른 4.0%, 개혁신당은 1.0%포인트 떨어진 2.6%, 진보당은 0.9%포인트 오른 2.2%였다.

민주당 지지율은 4주 만에 40%대로 내려앉았고 국민의힘은 소폭 상승해 6주째 30% 초반대를 유지했다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 “고물가와 고유가로 인한 자영업자들의 민생 불만이 확대되면서 상당 폭 이탈했으며 중도층과 고연령층을 중심으로 지지율이 하락한 것으로 보인다”고 분석했다. 국민의힘 지지율에 대해선 “지방선거를 앞둔 보수층의 결집세에 더해 여당에서 이탈한 표심이 일부 유입되면서 정체 국면에서 소폭 상승하는 흐름을 보였다”고 밝혔다.

이 대통령 국정 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트이며 응답률은 4.6%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 4.6%다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답으로 임의로 전화를 거는 방식으로 실시됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지나 리얼미터 홈페이지를 참고하면 된다.

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