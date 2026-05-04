이재명 대통령의 국정 지지율이 전주보다 2.7%포인트 하락한 59.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 4일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 27~30일 전국 18세 이상 2006명을 대상으로 시행해 이날 공개한 여론조사 결과를 보면, 이 대통령 국정수행에 대한 긍정 평가는 59.5%로 지난주 같은 조사보다 2.7%포인트 하락했다. 부정 평가는 1.6%포인트 상승한 35.0%였다. 국정수행 긍정 평가가 2주째 하락세를 기록하며 지난 3월1주 조사(58.2%) 이후 처음으로 50%대로 다시 내려왔다.

리얼미터는 “고유가·고환율·물가 상승 등 민생 경제의 부담이 가중된 가운데 정동영 통일부 장관의 안보 발언 논란과 노사 갈등 등 정국 불안 요소가 복합적으로 겹치며 하락한 것으로 보인다”고 분석했다. 또 “특히 생활경제 민감 계층과 중도층의 이탈이 두드러졌으며 정책 성과보다 불안정한 환경이 부정 평가의 주된 요인으로 작용한 것으로 풀이된다”고 밝혔다.

지역별로 보면 이 대통령 지지율은 인천·경기에서 8.0%포인트 크게 하락했다. 대전·세종·충청에서도 2.3%포인트 하락한 반면 서울에선 1.6%포인트 상승했다. 연령별로는 20대에선 6.4%포인트 오른 반면 나머지 연령대에선 모두 하락했다. 이념 성향별로는 보수층에선 2.9%포인트, 중도층은 2.8%포인트 하락했다. 진보층에선 1.8%포인트 올랐다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 29~30일 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 진행해 이날 공개한 정당 지지도 조사에 따르면 더불어민주당은 48.6%로 전주 대비 2.7%포인트 하락했다. 국민의힘은 0.9%포인트 오른 31.6%였다. 조국혁신당은 1.5%포인트 오른 4.0%, 개혁신당은 1.0%포인트 떨어진 2.6%, 진보당은 0.9%포인트 오른 2.2%였다.

민주당 지지율은 4주 만에 40%대로 내려앉았고 국민의힘은 소폭 상승해 6주째 30% 초반대를 유지했다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 “고물가와 고유가로 인한 자영업자들의 민생 불만이 확대되면서 상당 폭 이탈했으며 중도층과 고연령층을 중심으로 지지율이 하락한 것으로 보인다”고 분석했다. 국민의힘 지지율에 대해선 “지방선거를 앞둔 보수층의 결집세에 더해 여당에서 이탈한 표심이 일부 유입되면서 정체 국면에서 소폭 상승하는 흐름을 보였다”고 밝혔다.

이 대통령 국정 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트이며 응답률은 4.6%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 4.6%다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답으로 임의로 전화를 거는 방식으로 실시됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지나 리얼미터 홈페이지를 참고하면 된다.