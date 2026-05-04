부천 주민참여예산 사업 공모···1건당 억원까지 제안

4일부터 6월30일까지 접수

경기 부천시는 4일부터 6월 30일까지 2027년 주민참여예산 주민제안사업을 공모한다고 밝혔다.

주민참여예산은 시민의 아이디어를 시정에 반영하고, 예산 편성 과정에 주민이 직접 참여할 수 있도록 하기 위한 것이다.

부천시는 주민 참여를 확대하기 위해 공모 규모를 전년 대비 5억원 늘린 15억원으로 확대했다. 이를 통해 시민들이 일상에서 느끼는 불편을 해소하고 지역에 필요한 사업에 예산을 효율적으로 반영할 계획이다.

대상은 부천에 생활 기반을 둔 사람이면 누구나 가능하다.

공모 분야는 주민 안전 강화와 생활 불편 개선, 주민복지 증진 등 주민 편익과 관련된 모든 사업으로, 1건당 최대 1억원까지 제안할 수 있다.

사업 제안은 ‘주민e참여’ 홈페이지를 통해 접수하면 된다. 접수된 제안은 관련 부서의 타당성 검토를 거쳐 주민참여예산위원회 심사와 온라인 주민투표를 통해 최종 선정된다.

임권빈 부천시 기획조정실장은 “예산 규모가 확대된 만큼, 시민 삶의 질을 높일 수 있는 다양한 아이디어가 시정에 반영되길 바란다”고 말했다.