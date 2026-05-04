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본문 요약

사회적 갈등과 구조적 불평등 속에서 쉽게 지워지는 약자들의 삶이 청년의 렌즈를 통해 공론장으로 나온다.

청년 활동가의 실천적 삶과 지역사회의 치열한 인권 현장을 묵직하게 기록한 다큐멘터리를 발굴하는 데 초점을 맞췄다.

영화제 관계자는 "기성의 정형화된 틀을 벗어나 청년이 현장에서 마주한 인권 사각지대를 그들만의 언어로 조명하려 한다"며 "이번 영화제가 지역 청년 활동가와 창작자들이 시선을 나누고 연대하는 거점이 되길 바란다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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청년의 렌즈로 인권 사각지대 비춘다

입력 2026.05.04 09:52

제1회 전북 사잇길 청년인권영화제 9월 개막···이달 말까지 작품 공모

오는 9월 전주에서 개최되는 ‘제1회 전북사잇길청년인권영화제’ 홍보 포스터. 전북사잇길청년인권영화제 집행위원회 제공

오는 9월 전주에서 개최되는 ‘제1회 전북사잇길청년인권영화제’ 홍보 포스터. 전북사잇길청년인권영화제 집행위원회 제공

사회적 갈등과 구조적 불평등 속에서 쉽게 지워지는 약자들의 삶이 청년의 렌즈를 통해 공론장으로 나온다. 기성세대의 잣대를 벗어나 청년의 시선으로 우리 사회 인권의 현주소를 짚어보는 ‘제1회 전북 사잇길 청년인권영화제’가 오는 9월 전북 전주시에서 막을 올린다.

영화제 집행위원회는 본행사에 앞서 이달 말까지 출품작을 공모한다고 4일 밝혔다. 영화제 슬로건은 ‘공감, 인사이드(人 side)-곁에서 안으로’다. 주류의 시선에서 비껴간 사람과 사건을 밀도 있게 조명하고, 소외된 이웃과 연대하겠다는 지향점을 담았다.

본행사는 9월 3일부터 5일까지 사흘간 전주디지털독립영화관에서 열린다. 공모 대상은 평화·환경 등 보편적 인권을 다룬 30분 이하 단편영화로 극영화, 다큐멘터리, 애니메이션, 실험영화 등 장르 제한은 없다. 2025년 1월 이후 제작된 작품이며 만 19~39세 청년 감독이면 누구나 출품할 수 있다.

일반 공모와 함께 ‘특별세션’ 출품작도 찾는다. 청년 활동가의 실천적 삶과 지역사회의 치열한 인권 현장을 묵직하게 기록한 다큐멘터리를 발굴하는 데 초점을 맞췄다.

영화제 관계자는 “기성의 정형화된 틀을 벗어나 청년이 현장에서 마주한 인권 사각지대를 그들만의 언어로 조명하려 한다”며 “이번 영화제가 지역 청년 활동가와 창작자들이 시선을 나누고 연대하는 거점이 되길 바란다”고 말했다.

스크린 밖에서 대안을 모색하는 실천적 공론장도 열린다. 부대행사인 청년인권포럼 ‘세상아, 그건 아니지!’는 오는 15일까지 온라인 설문으로 청년들의 생생한 고충을 수집한 뒤 3개월간 토론 워크숍을 진행한다. 숙의 과정을 거친 청년들의 목소리는 영화제 개막일 전북대 삼성문화회관에서 열리는 결과공유회에서 발표된다.

이번 영화제는 전북도와 전북대, 천주교전주교구 정의평화위원회 등이 후원한다. 전북독립영화협회, 전북평화와인권연대 등 지역 시민사회단체도 자문으로 참여해 힘을 보탠다.

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