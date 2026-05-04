삼성전자, TV부문 수장 전격 교체…신임 VD사업부장에 이원진 사장

구글 출신 마케팅 전문가 발탁해 분위기 쇄신

삼성전자가 4일 TV 부문 사장을 전격으로 교체하는 원포인트 인사를 단행했다.

삼성전자는 이날 글로벌마케팅실장을 맡던 이원진 사장을 영상디스플레이(VD)사업부장으로 위촉했다고 밝혔다. 기존 용석우 VD부장은 DX(디바이스경험)부문장 보좌역으로 이동한다.

삼성전자가 연말 정기 인사 시즌 외에 사장단 인사를 단행하는 것은 이례적이다. 글로벌 수요 둔화와 중국의 추격으로 TV부문 성적이 부진하자 분위기 쇄신을 위한 것으로 풀이된다. TV 사업은 지난해에 이어 올해도 적자가 예상되는 상황이다. 중국 업체들의 저가 공세로 TV 시장 경쟁이 치열해지는 상황에서 콘텐츠·서비스 및 마케팅 전문가인 이 사장이 새로운 관점으로 사업부를 혁신할 수 있는 적임자라고 판단한 것으로 풀이된다.

삼성전자는 “이 신임 VD부장은 ‘컨텐츠·서비스 및 마케팅 전문가’로 삼성전자 TV·모바일 서비스 사업의 핵심 기반을 구축하고 글로벌 사업경쟁력을 끌어올리는 데 기여했다”면서 “비즈니스 턴어라운드를 주도하고 미래 신성장 동력을 발굴하는 등 TV 사업 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대된다”고 설명했다.

이 신임 VD부장은 2014년 삼성전자로 이직한 구글 출신 마케팅 전문가다. 삼성전자에서 DX부문 MX(모바일경험) 사업부 등을 거쳐 글로벌 마케팅 프로젝트를 진행했다. 이 VD부장은 TV사업 사령탑을 맡아 전통 하드웨어 산업인 TV 사업 부문에서 AI 전환·콘텐츠 플랫폼 강화 등을 주도할 것으로 보인다.

용석우 신임 DX부문장 보좌역은 R&D 전문성 등을 바탕으로 AI·로봇 등 세트사업 전반의 미래 핵심 기술에 대한 자문 역할을 수행할 예정이다.