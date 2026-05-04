“전국 최대 주산지 위상 강화” 충남도, ‘독활’ 산업 키운다

우량계통 선발·육묘기술 개발 추진

충남도 농업기술원 인삼약초연구소는 ‘전국 최대 독활(땅두릅) 주산지 충남’의 위상을 높이기 위한 기술 개발에 착수했다고 4일 밝혔다.

연구소는 올해부터 독활의 산업적 가치를 높이고 우량 묘 확보 기반을 마련하기 위한 연구를 본격 추진한다. 이번 연구는 지역 재배환경에 적합한 우량계통 선발과 향후 품종 육성에 활용할 핵심 육종 소재 확보를 목표로 한다.

주요 연구 내용은 전국 각지에서 수집한 독활 유전자원 40여 계통을 대상으로 생육 특성, 수량성, 품질, 지역 적응성 등을 정밀 분석하는 것이다. 이를 토대로 고품질 독활의 안정적인 생산 체계를 구축할 계획이다.

아울러 묘의 균일도와 활착률을 높이기 위한 체계적인 육묘 기술 개발도 병행한다. 연구 성과는 고품질 우량 묘 생산기술로 정립해 농가에 보급하는 체계를 단계적으로 마련할 방침이다.

독활은 카우레노산, 콘티넨탈산 등 디테르페노이드 계열 성분과 스테롤, 프로파노이드 등을 함유한 약용작물로, 관절염·신경통·근육통 등 통증 완화에 활용돼 온 것으로 알려져 있다. 봄철에는 새순을 나물로 먹어 ‘땅두릅’으로도 불리며 지상부는 식용, 지하부 뿌리는 약용으로 쓰이는 고부가가치 작목이다.

2023년 약용작물 생산현황에 따르면 충남의 독활 재배면적은 123㏊로 전국(283㏊)의 43.5%를 차지한다. 생산량은 798t으로 전국 생산량(1304t)의 61.2%에 달해 충남이 독활 산업을 선도할 수 있는 기반을 갖춘 것으로 평가된다.

홍희라 인삼약초연구소 농업연구사는 “우량계통 선발부터 육묘기술 정립까지 현장 중심의 연구를 통해 충남 독활 산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다”고 말했다.