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본문 요약

충남 태안군은 지역 청년 1인가구의 건강한 식생활을 돕고 사회적 관계망 형성을 지원하기 위한 '슬기로운 싱글라이프 나를 위한 요리' 프로그램을 추진한다고 4일 밝혔다.

태안군가족센터는 지난해에도 집단상담, 캠핑, 볼링, 밀프랩 만들기 등 다양한 프로그램을 운영해 청년 1인가구의 소통 기회를 확대하고 심리적 안정과 자립 역량 강화에 기여한 바 있다.

군 관계자는 "청년 1인가구가 혼자가 아닌 함께하는 삶을 경험하며 건강한 일상을 만들어 갈 수 있도록 지원하겠다"며 "앞으로도 다양한 프로그램을 통해 지역 내 1인가구의 삶의 질 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“요리로 고립 끊는다” 태안군, 청년 1인가구 대상 프로그램 추진

입력 2026.05.04 10:16

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

20~30대 11명 대상 소규모 프로그램

공유주방에서 진행중인 프로그램. 충남 태안군 제공

공유주방에서 진행중인 프로그램. 충남 태안군 제공

충남 태안군은 지역 청년 1인가구의 건강한 식생활을 돕고 사회적 관계망 형성을 지원하기 위한 ‘슬기로운 싱글라이프 나를 위한 요리’ 프로그램을 추진한다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 증가하는 1인가구의 정서적 고립 문제에 대응하고 청년층의 고립감과 우울감 완화를 통해 자립 역량을 높이기 위해 진행된다.

프로그램은 태안군가족센터 주관으로 진행되며 참여 대상은 태안군에 거주하는 20~30대 청년 1인가구 11명이다. 센터 측은 참여자의 집중도를 높이기 위해 소규모 정예 인원으로 운영할 계획이다.

교육은 센터 내 공유주방에서 주 1회씩 총 4회에 걸쳐 오는 21일까지 진행된다. 단순한 조리 교육을 넘어 일상에서 활용 가능한 간편하고 건강한 요리법을 배우는 한편, 참여자 간 자연스러운 교류를 통해 또래 관계를 형성할 수 있도록 구성됐다.

태안군가족센터는 지난해에도 집단상담, 캠핑, 볼링, 밀프랩 만들기 등 다양한 프로그램을 운영해 청년 1인가구의 소통 기회를 확대하고 심리적 안정과 자립 역량 강화에 기여한 바 있다.

군 관계자는 “청년 1인가구가 혼자가 아닌 함께하는 삶을 경험하며 건강한 일상을 만들어 갈 수 있도록 지원하겠다”며 “앞으로도 다양한 프로그램을 통해 지역 내 1인가구의 삶의 질 향상에 힘쓰겠다”고 말했다.

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