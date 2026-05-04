‘라면·누룽지·김·쫀드기’ 꿈돌이 선물세트 출시…대전 고향사랑기부 답례품으로 만난다

대전시가 지역 대표 캐릭터인 꿈돌이를 활용해 만든 먹거리들을 종합선물세트 형태로 묶어 고향사랑기부 답례품으로 내놨다.

대전시는 꿈돌이 캐릭터 상품을 모아 만든 ‘꿈돌이042 종합1호’ 밥상용 선물세트를 고향사랑기부제 답례품몰에 공식 출시했다고 4일 밝혔다.

선물세트는 그동안 시가 꿈돌이 캐릭터를 활용해 지역 기업들과의 협업으로 출시한 라면과 명품김, 누룽지, 쫀드기 등 4종의 먹거리로 구성돼 있다.

시는 1993년 대전엑스포 마스코트이자 지역 대표 캐릭터인 꿈돌이를 도시마케팅에 활용하기 위해 지난해 6월 꿈돌이 라면 출시를 시작으로, 호두과자와 막걸리, 밀키트, 족발, 김, 누룽지, 쫀드기 등 다양한 먹거리 상품을 선보여 왔다. 꿈돌이 캐릭터 상품은 지난해 6개월 동안에만 라면이 100만개 이상 팔리는 등 인기를 끌면서 전체 23억원 이상의 매출을 올리기도 했다.

이번에 선보인 선물세트는 고향사랑기부제 답례품몰에서 10만원을 기부하면 선택할 수 있는 3만원 상당의 답례품으로 만나볼 수 있다. 선물세트 포함 상품 개별 구매 시 전체 가격은 4만2500원이다.

시는 선물세트를 답례품몰에 출시한 데 이어 지역우수상품판매장인 TJ마트에서도 일반에 판매할 예정이다. 박승원 시 문화예술관광국장은 “대전을 대표하는 도시 브랜드 자산으로 자리잡은 꿈돌이에 종합선물세트의 복고 이미지를 결합해 생활밀착형 답례품을 만들었다”며 “기부자에게 만족도 높은 답례품을 제공해 고향사랑기부를 활성화하고, 지역 기업에는 공동브랜딩을 통한 판로 확대 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.