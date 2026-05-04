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본문 요약

울산시가 외국인 노동자 증가에 발맞춰 이들의 안정적인 정착을 돕는 통합 지원 거점을 본격 가동한다.

베트남이나 스리랑카 등 추가적인 언어 수요는 기존 울산외국인주민지원센터와 연계해 추가 채용한다는 방침이다.

시는 시범 운영을 통해 현장 수요를 점검한 뒤 정식 개소 시점에 맞춰 한국어 교육과 산업안전 프로그램 등 지원 사업을 대폭 확대할 방침이다.

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울산시, 외국인 노동자 통합지원 거점 가동··· 법률·노동 서비스 제공

입력 2026.05.04 10:45

  • 김준용 기자

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6일부터 시범운영에 들어가는 울산외국인근로자지원센터의 대기실(커뮤니티실). 울산시 제공

6일부터 시범운영에 들어가는 울산외국인근로자지원센터의 대기실(커뮤니티실). 울산시 제공

울산시가 외국인 노동자 증가에 발맞춰 이들의 안정적인 정착을 돕는 통합 지원 거점을 본격 가동한다. 울산시는 ‘울산외국인근로자지원센터’가 오는 6일부터 시범 운영에 들어간다고 4일 밝혔다.

동구 일산동 테라스파크에 조성된 센터는 약 390㎡ 규모로, 상담실과 교육장, 커뮤니티 공간으로 구성됐다. 운영 시간은 평일 이용이 어려운 근로자들의 편의를 고려해 일~목요일(오전 9시~오후 6시)까지다. 금·토요일은 휴무다.

시범 운영 기간에는 법률, 노동, 생활, 체류 관련 상담 서비스가 우선 제공된다. 울산경제일자리진흥원이 위탁 운영을 맡았으며, 우즈베키스탄과 인도네시아 등 다양한 국적의 상담원이 배치돼 다국어 상담이 가능하다. 베트남이나 스리랑카 등 추가적인 언어 수요는 기존 울산외국인주민지원센터와 연계해 추가 채용한다는 방침이다.

시는 시범 운영을 통해 현장 수요를 점검한 뒤 정식 개소 시점에 맞춰 한국어 교육과 산업안전 프로그램 등 지원 사업을 대폭 확대할 방침이다.

울산시 관계자는 “산업 현장의 인력 구조 변화에 대응하기 위한 정책적 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “외국인 근로자의 안정적인 정착과 지역사회 통합을 위해 관계기관과 적극 협력하겠다”고 말했다.

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