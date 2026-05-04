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[속보]김건희 특검, 김건희 ‘항소심 4년’ 불복해 상고

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본문 요약

윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특별검사팀이 김 여사에게 징역 4년을 선고한 항소심 판결에 불복해 상고했다.

특검팀은 4일 김 여사의 자본시장법 위반, 특정경제범죄 가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 사건과 관련해 대법원에 상고장을 제출했다.

앞서 서울고법 형사15-2부는 지난달 28일 김 여사 항소심 선고공판에서 김 여사에게 징역 4년과 벌금 5000만원, 추징금 2094만원, 그라프 목걸이 몰수를 선고했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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[속보]김건희 특검, 김건희 ‘항소심 4년’ 불복해 상고

입력 2026.05.04 10:46

수정 2026.05.04 10:48

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  • 이홍근 기자

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김건희 여사와 관련한 각종 의혹 사건을 수사한 민중기 특별검사가 지난해 12월29일 서울 종로구 KT광화문빌딩에서 180일간의 수사 결과를 발표하고 있다. 문재원 기자

김건희 여사와 관련한 각종 의혹 사건을 수사한 민중기 특별검사가 지난해 12월29일 서울 종로구 KT광화문빌딩에서 180일간의 수사 결과를 발표하고 있다. 문재원 기자

윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특별검사팀이 김 여사에게 징역 4년을 선고한 항소심 판결에 불복해 상고했다.

특검팀은 4일 김 여사의 자본시장법 위반, 특정경제범죄 가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 사건과 관련해 대법원에 상고장을 제출했다.

앞서 서울고법 형사15-2부(재판장 신종오)는 지난달 28일 김 여사 항소심 선고공판에서 김 여사에게 징역 4년과 벌금 5000만원, 추징금 2094만원, 그라프 목걸이 몰수를 선고했다. 앞서 1심은 알선수재 혐의 일부만 인정해 징역 1년8개월을 선고했다.

항소심 재판부는 처음으로 김 여사의 도이치모터스 주가조작 사건을 유죄로 판단했다. 재판부는 “피고인은 블랙펄에 제공한 계좌와 자금이 주식 시세조종 행위에 동원될 거라는 점을 미필적으로나마 인식한 것으로 보인다”고 밝혔다. 이어 “도이치모터스 주식 18만주 중에서 13만주를 매도한 것은 시세조종 행위에 해당하는 통정매매로 볼 수 있다”고 했다.

다만 김 여사가 정치 브로커 명태균씨로부터 여론조사를 무상으로 제공바당 정치자금법을 위반했다는 혐의에 대해선 무죄 판단했다. 윤 전 대통령 부부가 당시 재산상 이득을 얻은 것으로는 볼 수 없다는 취지다. 재판부는 “피고인 부부는 명태균이 언제 어떤 방식으로 여론조사를 실시했는지 등에 대해서 알지 못한다”며 공모 관계를 인정할 수 없다고 봤다.

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