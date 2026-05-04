한국이 낯선 중도입국청소년···서울시, 밀착지원으로 정착 돕는다

서울시가 자신의 나라에서 태어나 성장하다 학령기에 한국에 입국한 ‘중도입국청소년’이 공교육에 안정적으로 적응할 수 있도록 한국어 교육·또래 상담 등 교육·정서지원을 강화한다고 4일 밝혔다.

중도입국청소년은 어린 시절을 자신의 본국에서 보내고, 학령기인 만 9~24세에 한국으로 이주한 청소년들로, 다문화가족·재외동포·영주권자의 중도입국 자녀, 북한이탈주민이 외국인과 결혼해 제3국에서 출생한 자녀 등이 여기에 해당한다.

서울시는 현재 영등포구 ‘서울시글로벌청소년교육센터’를 통해 이들의 안정적인 한국 정착을 지원 중이다.

센터는 봄학기 초기 적응 과정에서 발생하는 불안과 위축을 덜어주기 위해 ‘한국어교육’을 방과후·주말 모두 운영하고, 맞춤형 멘토링, 다국어 또래상담 등을 병행해 밀착 지원을 하고 있다.

센터 관계자는 “새 학기 입학 시기인 3월 초에 상담 요청이 급증한다”며 “특히 갓 대학에 입학한 새내기 중도입국청소년들의 경우 전공 언어 이해, 과제 발표, 동기들과의 관계 형성 등에 도움을 요청하는 경우가 많다”고 설명했다.

센터는 개별 학습 수준과 적응도를 고려해 맞춤형 멘토링 프로그램을 제공하는 한편 심리학을 전공하는 중도입국청소년을 상담사로 활용하는 ‘다국어 또래 상담’도 적극 지원 중이다.

지난해 센터를 이용한 중도입국청소년은 전년(369명)보다 36% 늘어난 501명으로 집계됐다.

시는 서울시교육청·남부교육지원청과 협력해 ‘한빛마중교실’, 학교로 찾아가는 ‘이중 언어 집단 상담’ ‘학부모 연수’ 등을 추진할 예정이다.

박은숙 서울시 다문화담당관은 “학령기 인구 절벽 상황에서 중도입국청소년 미래 사회를 이끌어갈 중요한 인적 동력”이라며 “언어와 문화의 장벽을 넘어 안정적으로 정착·성장할 수 있도록 교육, 진로, 정서 등 다방면 지원을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.